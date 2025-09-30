Tomás Gálvez manifestó su voluntad de eliminar los equipos especiales de la Fiscalía, entre ellos, el del caso Lava Jato. Composición: Joel Vilcapoma (Diario Gestión).
Carlos Hinostroza Sánchez
mailCarlos Hinostroza Sánchez

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, llega apenas unos pocos días en el cargo; sin embargo, ya se encuentra en el ojo de la tormenta por algunas declaraciones polémicas; en especial, sobre el trabajo que realiza el Equipo Especial Lava Jato.

