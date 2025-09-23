A pocas horas de asumir el cargo, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, fue consultado por las declaraciones que hizo semanas atrás, en donde señaló que, de ser titular del Ministerio Público, expulsaría a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, que integran el Equipo Especial Lava Jato.

“Vamos a evaluar y hacer el diagnóstico y, en función de eso, con criterios objetivos, se tendrá que tomar la decisión”, indicó el último lunes a RPP.

La respuesta de Pérez no se hizo esperar. En diálogo con la prensa, recordó que siempre ha rechazado las declaraciones “que no eran ciertas” de Gálvez respecto al trabajo de su equipo.

En ese sentido, dijo esperar que se les permita laborar y continuar con independencia y autonomía.

“Siempre hemos manifestado y hemos rechazado las afirmaciones que hizo el doctor Gálvez, diciendo palabras o afirmaciones que no eran ciertas, sobre todo de la conducta y la labor que hemos desarrollado, tanto el fiscal Rafael Vela como yo, en el Equipo Especial Lava Jato. Esperemos que se nos permita laborar y continuar con independencia y autonomía”, sostuvo esta mañana.

Pérez enfatizó que los resultados obtenidos por el Equipo Especial Lava Jato son positivos, al señalar que hay una efectividad del 100%. Además, precisó que el hecho de que Gálvez ahora ostente el máximo cargo dentro de su institución no le impide tener una posición respecto a sus afirmaciones en contra de su labor.

“El doctor Tomás Gálvez es el fiscal de la Nación interino designado por sus pares y entendemos que él es el que tiene que dirigir la institución, pero eso no impide que podamos tener una posición en relación a las afirmaciones que él ha venido realizando, cuestionando y descalificando el trabajo de nuestro equipo, cuando todas las condenas que se han logrado sobre los grandes casos de corrupción y crimen organizado en el país son producto de la labor de nuestro equipo”, enfatizó.

El fiscal también mostró su preocupación por los diversos saludos y felicitaciones que viene recibiendo Gálvez, sobre todo, de políticos con investigaciones en curso.

“Cuando investigados, cuando abogados de investigados, de acusados, cuando políticos que están siendo investigados por graves delitos de corrupción, lavado de activos, crimen organizado, saludan la presencia del doctor Tomás Gálvez en la Fiscalía de la Nación, a nosotros sí nos llama la atención, nos genera también la preocupación, pero esperemos que, como lo ha indicado el fiscal de la Nación, se pueda respetar la labor que estamos realizando en el equipo y que se pueda corregir esta percepción de que se está cooptando el sistema de justicia en nuestro país”, puntualizó.

PIDE A GÁLVEZ QUE SE PRONUNCIE POR ATAQUES DE SANTIVÁÑEZ

Esta mañana, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, nuevamente volvió a criticar a la Fiscalía. Según dijo, dentro de dicha institución existiría una organización y/o mafia que persigue a los políticos, por lo que pidió que se investiguen a Vela y Pérez.

Tras conocerse estas declaraciones, Pérez mostró su preocupación y advirtió que desde el Ejecutivo se pretende afectar la independencia y autonomía del Ministerio Público, por lo que pidió a Gálvez que tome cartas en el asunto.

“Respetuosamente pedimos a Gálvez que se pronuncie en relación a esta afectación que viene realizando el ministro de Justicia, de que en el Ministerio Público existiría una mafia que persigue a los políticos. Esto hay que rechazarlos e invocar el respeto hacia los fiscales que venimos cumpliendo una labor de manera independiente y autónoma”, sostuvo.

“Pedimos al fiscal de la Nación interino que rechace esas afirmaciones del ministro de Justicia y que respalde nuestra autonomía e independencia”, agregó.