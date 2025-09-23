Fiscalía de la Nación. (Foto: El Peruano)
El oficializó el nombramiento del fiscal supremo Tomás Gálvez como , tras la suspensión de Delia Muñoz en dicho cargo.

Así lo establece la , publicada este martes en el boletín Normas Legales del Diario El Peruano.

Se precisa que dicho nombramiento se da en mérito al Acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos 097-2025, del 22 de septiembre de 2025, y de la Resolución de la 143-2025-PLENO-JNJ, que dispuso la suspensión de Espinoza.

A continuación, se precisa que se nombra a Gálvez Villegas en el cargo por el plazo legalmente previsto en la citada resolución, es decir, 6 meses, o hasta otra disposición.

De igual modo, se da por concluida la designación del fiscal supremo titular Pablo Sánchez como fiscal de la Nación interino y se le designa en la Primera Fiscalía Suprema Penal.

La norma es suscrita por el titular del Ministerio Público interino, Tomás Gálvez Villegas.

