El Ministerio Público oficializó el nombramiento del fiscal supremo Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino, tras la suspensión de Delia Muñoz en dicho cargo.

Así lo establece la Resolución 2958-2025-MP-FN, publicada este martes en el boletín Normas Legales del Diario El Peruano.

Se precisa que dicho nombramiento se da en mérito al Acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos 097-2025, del 22 de septiembre de 2025, y de la Resolución de la Junta Nacional de Justicia 143-2025-PLENO-JNJ, que dispuso la suspensión de Espinoza.

A continuación, se precisa que se nombra a Gálvez Villegas en el cargo por el plazo legalmente previsto en la citada resolución, es decir, 6 meses, o hasta otra disposición.

De igual modo, se da por concluida la designación del fiscal supremo titular Pablo Sánchez como fiscal de la Nación interino y se le designa en la Primera Fiscalía Suprema Penal.

La norma es suscrita por el titular del Ministerio Público interino, Tomás Gálvez Villegas.