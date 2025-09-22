Un segundo informe forense concluyó que la voz en los audios, enviados al capitán de la PNP Junior Izquierdo en marzo de 2024, presuntamente es la del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, según reportó el dominical Cuarto Poder.

Según el Informe 268-2025, realizado por la Oficina de Peritajes del Ministerio Público, los audios fueron enviados por WhatsApp a fines de marzo de 2024, cuando Santiváñez no era ministro.

La Fiscalía señala que el nuevo análisis de voz fue realizado por tres peritos diferentes a los del primer equipo y todos concluyeron que las voces estudiadas, una dudosa y otra indubitable, son muy probablemente de Juan José Santiváñez.

Los peritos también certificaron que los mensajes y notas de voz fueron extraídos legalmente de los celulares del capitán Izquierdo, quien entregó voluntariamente los dispositivos.

Además, existen conversaciones escritas en Whatsapp que evidenciarían que Santiváñez buscaba información sensible antes del allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte en marzo de 2024 por el caso Rolex.

Asimismo, en uno de los mensajes preguntó si hay información contra “el hermano”, refiriéndose aparentemente a Nicanor Boluarte.

“Hola, querido amigo, qué tal cómo estás. Qué gusto saludarte. Lo que pasa es que necesito definir, como se dice, mis puntos finales. Entonces, lo que necesito saber es si hay algún tema ahorita contra el hermano. Es importante para mí, principalmente por la info (sic). Ya tú me entiendes. Un abrazo, hermano”, se escucha en otro audio.

El dominical mencionó que las conversaciones proporcionadas por Izquierdo revelan que Santiváñez mantenía contacto constante para solicitarle información sobre procesos judiciales, a pesar a que en ese tiempo no ocupaba cargo público.

Además, el actual ministro de Justicia se refirió al partido Fuerza Popular y a César Acuña sobre una presunta repartición de ministerios.

“A la tía Fuerza Popular le ha pedido 4 ministerios y el Acuña 2. Si la tía no les atraca, mañana la vacan”, se lee en una de las conversaciones.

A pesar de esto, Santiváñez no ha facilitado una muestra de voz directa. Acudió a una diligencia fiscal el 10 de marzo de 2025 pero se negó a participar y ha alegado públicamente ser víctima de campañas mediáticas desde que es parte del Ejecutivo.

Según la Fiscalía, la homologación de la voz se realizó sin que el ministro participara voluntariamente. Además, los peritos emplearon grabaciones públicas y el software Celebritie para verificar los datos.

LEA TAMBIÉN: Audio podría comprometer a ministro Santiváñez en tráfico de influencias en el TC

Recordemos que Junior Izquierdo y su abogado, José Carlos Mejía, se presentaron en agosto de 2024 a la sede del Ministerio Público para entregar la grabadora y el audio original de la conversación entre el policía y Juan José Santiváñez.

El abogado precisó que el equipo incluye el registro completo de la reunión que su cliente mantuvo con Santiváñez en un chifa de San Borja el pasado 21 de mayo de ese año. En ese momento, Mejía indicó que el material presuntamente implicaba a la presidenta en una supuesta intención de cerra la Diviac.