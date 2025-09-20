Las declaraciones de Juan José Santiváñez abrieron un debate jurídico sobre independencia judicial y posibles delitos. Foto: Andina.
Las declaraciones de Juan José Santiváñez abrieron un debate jurídico sobre independencia judicial y posibles delitos. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Giancarlos Torres
mailGiancarlos Torres

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, encendió una nueva controversia en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial al advertir que los jueces que decidan no aplicar la Ley de Amnistía N.° 32419 podrían enfrentar acciones legales. Esta norma, aprobada en agosto, otorga beneficios a militares y policías procesados por hechos vinculados a la violencia interna, pero ha recibido críticas de organismos internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

TE PUEDE INTERESAR

Juan José Santiváñez: Obtienen firmas necesarias para presentar moción de censura contra el ministro
Eduardo Arana no reconoce audios con Santivañez: “Quieren destruir nuestra democracia”
Presidenta Boluarte viaja en helicóptero a Lurigancho-Chosica para inaugurar obra

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.