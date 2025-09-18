Congresistas de diversas bancadas alcanzaron las firmas necesarias para presentar una moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

A través de sus redes sociales, la congresista Susel Paredes anunció que se llegaron a las firmas necesarias para el procedimiento. Recordemos que la legisladora anunció previamente que presentaría esta moción contra el ministro.

“Hemos conseguido ya las firmas de la moción de censura contra el ministro de Justicia, porque un protector de delincuentes no puede ser ministro de ninguna cartera!”, señaló en su cuenta en X.

Entre los congresistas firmantes en el documento se encuentra Pasión Dávila, Ruth Luque, Patricia Chirinos, Margot Palacios, Juan Burgos, entre otros. La moción, se estima, se oficializaría el viernes.

El reglamento del Congreso precisa que la moción de censura debe presentarse con no menos del 25% de firmas del número legal de parlamentarios, es decir, 33 congresistas.

Dicha moción se debate y vota entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación. Para ser aprobada se requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.