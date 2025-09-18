Juan José Santiváñez: Obtienen firmas necesarias para presentar moción de censura contra el ministro. Foto: Andina
Redacción Gestión
Redacción Gestión

alcanzaron las firmas necesarias para presentar una contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, .

A través de sus redes sociales, la congresista Susel Paredes anunció que se llegaron a las firmas necesarias para el . Recordemos que la legisladora anunció previamente que presentaría contra el ministro.

“Hemos conseguido ya las firmas de la contra el , porque un protector de delincuentes no puede ser ministro de ninguna cartera!”, señaló en su cuenta en X.

LEA TAMBIÉN: Juan José Santivañez sobre audios: “No tienen ninguna conducta criminal”

Entre firmantes en el documento se encuentra Pasión Dávila, Ruth Luque, Patricia Chirinos, Margot Palacios, Juan Burgos, entre otros. La moción, se estima, se oficializaría el viernes.

precisa que la moción de censura debe presentarse con no menos del 25% de firmas del número legal de parlamentarios, es decir, 33 congresistas.

LEA TAMBIÉN: Nuevo penal El Frontón: el daño colateral del plan carcelario de Dina Boluarte

se debate y vota entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación. Para ser aprobada se requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.

