La Comisión Permanente del Congreso decidió enviar al archivo cinco denuncias constitucionales presentadas contra diversas exautoridades del Ejecutivo, entre ellas el expresidente Francisco Sagasti, la ex jefa del Gabinete Violeta Bermúdez y los exministros Óscar Ugarte (Salud), María Antonieta Alva (Economía) y Alfonso Chávarry (Interior).

En el caso de Sagasti, Bermúdez y Ugarte, la denuncia fue presentada en julio de 2021 por el excongresista César Gonzales Tuanama. Se les atribuían presuntas irregularidades en la adquisición de pruebas rápidas durante la emergencia sanitaria, así como la manipulación de cifras sobre fallecidos por COVID-19 y cuestionamientos a la compra de vacunas y mascarillas.

Respecto al exministro Chávarry, la denuncia formulada por el ex fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena señalaba un presunto nombramiento indebido de funcionario público, al designar como director general de Gobierno Interior a Sergio Cruz Hilacondo sin que cumpliera con los requisitos legales.

Otra de las acusaciones fue contra la exministra María Antonieta Alva, por presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, presentada por el excongresista Posemoscrowte Chagua.

El expresidente Francisco Sagasti afrontaba una denuncia por presuntas irregularidades en la gestión de la pandemia, pero la Comisión Permanente decidió archivarla. Foto: Congreso.

También se archivó el proceso contra el exministro del Interior Dimitri Senmache, denunciado por la congresista Patricia Chirinos por supuesta falta de diligencia en la fuga del exministro de Transportes Juan Silva.

Finalmente, la Comisión Permanente desestimó la denuncia contra el exministro de Salud Jorge López Peña, investigado por presunto enriquecimiento ilícito agravado. El informe concluyó que no existían pruebas suficientes ni elementos de convicción para sustentar el caso.

Con esta decisión, los cinco expedientes quedarán sin trámite en el Parlamento.