Martín y Mario Vizcarra en un evento partidario de Perú Primero. Foto: Perú Primero
La última encuesta de Ipsos Perú con miras a las elecciones generales de abril del 2026 trajo consigo varias sorpresas. No solo el líder de Renovación Popular (RP), , superó a la presidenta de Fuerza Popular, , en la intención de voto, sino también el hermano del exmandatario figura en el cuarto de lugar de las preferencias, con un 3% de aprobación.

Al respecto, el exjefe de Estado negó que su hermano, , sea el ‘plan B’ de su partido, , para los comicios venideros.

En diálogo con radio Exitosa, recordó que su agrupación política tiene un sinfín de militantes que podrían ser candidatos.

“En el partido no se habla de un ‘plan B’. El partido se ha creado con mucha gente, tenemos muchos militantes, pueden ser 80,000 o 100,000, tenemos millones de simpatizantes que no se inscriben”, señaló esta mañana.

Pese a ello, descartó que exista algún tipo de distanciamiento con su familiar por este motivo.

Como se recuerda, Vizcarra afronta tres inhabilitaciones aprobadas por el Congreso, lo que le imposibilita postular a un cargo de elección popular (Presidencia de la República).

Ante esta situación, su defensa presentó una medida cautelar ante la para que se le permita participar en los comicios.

¿CUÁL ES LA POSTURA DEL HERMANO DE VIZCARRA?

El mes pasado, Mario Vizcarra dijo estar dispuesto a postularse como precandidato presidencial de Perú Primero, luego de que su hermano, en ese momento, fuera recluido en el penal de Barbadillo para cumplir una .

Además, pidió paciencia a los miembros de Perú Primero, al mostrarse confiado en que la situación de su hermano se resolvería pronto.

“Lo que debemos hacer es mantenernos firmes, mantenernos serenos, sabiendo claramente, convencidos de que Martín, más temprano que tarde, volverá a asumir las riendas del partido”, dijo en aquella oportunidad a RPP.

No obstante, el hermano del exjefe de Estado consideró que este aún puede seguir en política, pese a los impedimentos que afronta.

“El tema de que pueda continuar en política y la posibilidad de postular se mantiene más vigente que nunca, porque esta prisión preventiva solamente es una perla más del gran rosario que significa una permanente persecución política, que se inicia el 2020 con la vacancia”, apuntó.

