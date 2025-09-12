Tras ser excarcelada por una decisión del Tribunal Constitucional (TC), la expremier Betssy Chávez reapareció en la audiencia judicial en la que se evaluó el pedido de impedimento de salida del país por 12 meses en su contra. Esto, en el marco del proceso judicial por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022.

Durante su intervención, la también suspendida legisladora negó que haya intentado fugarse a la Embajada de México el mismo día del fallido golpe (7 de diciembre del 2022) para evitar ser capturada, tal como sostiene la Fiscalía.

Según dijo, tras salir del local de la PCM su destino era su vivienda, ubicada en los alrededores del centro comercial ‘La Rambla’ (Breña) y no el consulado mexicano.

“Para que la sala pueda dilucidar mejor cuál fue todo mi trayecto desde que vinieron a recogerme a mi domicilio, que queda en Breña, por ‘La Rambla’ de la avenida Brasil. Y en efecto, del premierato salimos a la 1:00 p.m. con la pretensión de ir a mi domicilio, que justamente es en ‘La Rambla’ y no como se especulaba que me estaba yendo a los Estados Unidos de México, a la embajada”, indicó en la audiencia.

Para sustentar su teoría, presentó el registro del GPS del vehículo en el que se movilizó aquel día. En tanto, su defensa, solicitó al juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela que admita como prueba este informe de geolocalización.

“El GPS del auto de placa EGO-151 corresponde al que me trasladó el 7 de diciembre (del 2022). Mientras el Ministerio Público pide que se revise solo desde la 1:00 p.m., nosotros solicitamos que se analice el recorrido completo, desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.", agregó la extitular de la PCM.

TESTIMONIO DE CHOFER LA CONTRADICE

En respuesta, la Fiscalía presentó en la audiencia el testimonio del chofer del vehículo que trasladó ese día a Chávez, Cristian Martínez Valencia, quien contradijo su versión.

El conductor aseguró que la expremier le ordenó expresamente dirigirse a la Embajada de México, ubicada en San Isidro, tras la detención de Castillo. “Estaba muy apurada”, mencionó Martínez en su declaración.

Tras escuchar a las partes, el juez Campos Barranzuela dejó al voto su decisión, que será comunicada en el plazo de ley.

Como se recuerda, la Fiscalía presentó una solicitud de impedimento de salida del país contra Chávez, tras haber sido excarcelada el pasado jueves 4 de setiembre. El TC determinó que, en el caso de la extitular de la PCM, existió una detención arbitraria debido a que la prisión preventiva que se le había impuesto venció en diciembre de 2024 sin que se aprobara su prolongación.

El viernes pasado, el Ministerio Público desistió de solicitar una nueva prolongación de la prisión preventiva impuesta contra Chávez, al considerar que ya no era procedente. En su lugar, pidió que se le imponga una medida menos gravosa, al advertir que aún persiste el riesgo de fuga.

