El último jueves, el legislador de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Roberto Sánchez, anunció ante la prensa que busca contratar a Chávez como asesora de su despacho.

Esto, a pesar de que la extitular de la PCM se encuentra suspendida en sus funciones como congresista mientras dure el proceso judicial en su contra por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022, perpetrado por el expresidente Pedro Castillo.

Sánchez presentó ante la Oficialía Mayor del Congreso un requerimiento para que Chávez sea contratada como personal de confianza en el cargo de Asesor II (Nivel 8). Es más, colocó como fecha inicial de sus labores el pasado viernes 5 de setiembre.

Precisamente, ese mismo día el Poder Judicial evaluó el requerimiento para ampliar la prisión preventiva de 18 meses que se le impuso a la suspendida legisladora por el caso Golpe de Estado; sin embargo, la Fiscalía, al final, se desistió en su pedido, por lo que esta afrontará el proceso en libertad.

Ahora, la pregunta salta a la vista. ¿El Congreso puede contratar a Betssy Chávez, pese a que es una legisladora suspendida?

Betssy Chávez permanecerá en libertad tras fallo del Tribunal Constitucional y desistimiento de la Fiscalía en su contra. Foto: Roberto Sánchez.

¿LA SUSPENSIÓN DE CHÁVEZ LE IMPIDE SER ASESORA EN EL CONGRESO?

Tras conocerse esta noticia, el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, adelantó que su institución no aceptará la contratación de Chávez por una presunta incompatibilidad de funciones.

Recordó que la expremier tiene la condición de legisladora suspendida y que dicho cargo es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, según lo establece el artículo 92 de la Constitución.

“Ella (Betssy Chávez) está suspendida, pero sigue siendo congresista, y la Constitución establece claramente que un legislador no puede ocupar otro cargo público, salvo el de ministro. Entonces, es absolutamente imposible que esta señora pueda ingresar a trabajar al Congreso. Eso está descartado”, indicó el último domingo a RPP.

Sin embargo, expertos consultados por Gestión desestimaron la postura de Rospigliosi al señalar que, en este momento, Chávez sí puede trabajar como asesora en el Parlamento debido a que aún no ha sido inhabilitada para ejercer cargos públicos.

“La señora Chávez sí puede ser contratada como asesora en el Congreso, por el simple hecho de no haber sido inhabilitada. Si bien está suspendida como congresista, sí puede trabajar en el Parlamento”, indicó el experto en temas constitucionales, Erick Urbina.

El abogado insistió en que la suspensión de Chávez como congresista mientras afronta su proceso judicial no impide que pueda trabajar en el Estado, por lo que negó que, en su caso, haya una incompatibilidad de funciones, tal como alega Rospigliosi.

“Esto ocurre actualmente con lo ministros. Si a un ministro lo censuran, luego este puede ser contratado como asesor en el Gobierno, que es lo que hemos visto recientemente (Juan José Santiváñez). Antes no sucedía esto, porque había una especie de tradición respecto a si un ministro era censurado, no volvía al Ejecutivo, pero como se ha abierto esa posibilidad con los miembros del gabinete, podría aplicarse lo mismo acá“, sostuvo.

En caso la Oficina de Recursos Humanos rechace su contratación como asesora, adelantó que la extitular de la PCM podría presentar una acción de amparo contra el Congreso por una presunta vulneración a su derecho al trabajo y por razones meramente políticas.

“Si a ella no la contratan por una motivación política, podría interponer una acción de amparo contra el Congreso y lo ganaría; sin embargo, el proceso demora, no lo resolverían de forma inmediata”, advirtió Urbina.

Cabe precisar que, en julio pasado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó una denuncia constitucional contra Chávez por el fallido Golpe de Estado y recomendó su inhabilitación por el plazo de 10 años; sin embargo, aún está pendiente de revisión en la Comisión Permanente y, posteriormente, en el Pleno. El grupo de trabajo también tiene en agenda otra denuncia contra la expremier por el mismo caso y que incluye a Castillo.

El Congreso de la República aún no ha aprobado la inhabilitación de la expremier Betssy Chávez por el fallido golpe de Estado. (Imagen: Andina)

¿CUÁNTO GANARÍA CHÁVEZ Y EN CUÁNTO TIEMPO PODRÍA ESTAR TRABAJANDO?

En la misma línea, el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, recalcó que la contratación de Chávez sí procedería, al señalar que no registra ninguna inhabilitación para ejercer cargos públicos.

“Ella está suspendida en el ejercicio de sus funciones como congresista mientras dure el proceso penal, pero no está inhabilitada para ejercer cualquier cargo en la función pública (...) lo que señala Rospigliosi es solo una interpretación. En ninguna parte dice que si no puedes ejercer la función de congresista, tampoco puedes ejercer ninguna otra función pública”, indicó a este diario.

En cuanto al trámite que debe realizar Sánchez para contratar a Chávez, explicó que este debe enviar un memorándum al oficial mayor del Parlamento, Giovani Forno, en el que le informe sobre su intención de contratar a la expremier como parte de su personal de confianza.

“Ese documento pasa directamente a la Oficina de Recursos Humanos y es ahí donde le piden a la señora Chávez que envíe la documentación correspondiente para verificar que cumpla con los requisitos para el cargo”, acotó.

Entre los requisitos que se le exigirían a Chávez para ser asesora nivel II figuran desde el título profesional a nombre de la Nación hasta certificados que acrediten su experiencia en el sector público y declaraciones juradas, sobre todo, en donde precise si tiene procesos penales y/o judiciales pendientes.

“Hay una serie de requisitos formales que se tienen que cumplir y luego de superar esta etapa, recién se le contrata. Es un personal de confianza, por lo que el congresista en cualquier momento puede removerla”, dijo Cevasco.

Pedro Castillo y Betssy Chávez son acusados por infringir la Carta Magna tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Foto: Archivo GEC

El oxoficial mayor del Parlamento indicó que la contratación de Chávez no demoraría mucho si es que cuenta con todos los requisitos a la mano. “Si ella ya está bien de salud y, por ejemplo, Sánchez envía toda su documentación este martes, ese mismo día ya podía estar trabajando. No demora, el trámite es inmediato”, aseguró.

Al ser consultado por cuanto podría ganar la expremier, Cevasco estimó que su sueldo estaría en el rango de S/8,000 a S/10,000, sin contar los bonos que también reciben los trabajadores del Parlamento.

“Si sumamos todos los bonos, Chávez podría recibir un sueldo mensual líquido de S/11,000, con los descuentos de ley”, acotó.