Roberto Sánchez busca contratar a Betssy Chávez como su asesora en el Congreso, pese a que la expremier se encuentra suspendida en el cargo de legisladora. Composición: Gestión.
Roberto Sánchez busca contratar a Betssy Chávez como su asesora en el Congreso, pese a que la expremier se encuentra suspendida en el cargo de legisladora. Composición: Gestión.
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Carlos Hinostroza Sánchez
mailCarlos Hinostroza Sánchez

Tras ser excarcelada por una decisión del Tribunal Constitucional (TC), la expremier Betssy Chávez, quien hasta el último sábado permanecía internada en la Clínica Cayetano Heredia (San Martín de Porres), busca retornar al Congreso de la República como asesora.

TE PUEDE INTERESAR

Golpe de Estado: Poder Judicial rechaza excluir al exministro Willy Huerta del juicio oral
Golpe de Estado: Congreso abre la puerta para que Betssy Chávez sea inhabilitada por 10 años
Golpe de Estado: testigos complican situación de Pedro Castillo y Betssy Chávez

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.