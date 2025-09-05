Betssy Chávez continuará en libertad luego de que el Ministerio Público desistiera de solicitar la prolongación de su prisión preventiva, medida que había vencido recientemente. La decisión se da tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que ordenó su excarcelación al declarar fundado un recurso de agravio constitucional presentado por su defensa.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Edhin Campos Barranzuela, informó este viernes que el fiscal Edwin Octavio Cassaverde presentó el desistimiento formal, señalando que, de acuerdo con lo resuelto por el TC, “resulta inviable efectuar dicha prolongación cuando el plazo ha vencido” .

“La Segunda Fiscalía Suprema especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos ha presentado un escrito desistiéndose del acto procesal consistente en el requerimiento fiscal de prolongación del plazo de prisión preventiva respecto a la señora Betssy Betzabet Chávez Chino“, indicó el fiscal durante la audiencia.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dio por desistido el pedido fiscal de prolongar la prisión preventiva de Betssy Chávez. Foto: Poder Judicial.

En ese marco, el juez dispuso el archivo de la incidencia y notificó la resolución a las partes procesales.

El Tribunal Constitucional precisó en su reciente fallo que el Ministerio Público no presentó con la antelación debida el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva, pues lo hizo un día después de su vencimiento.

LEA TAMBIÉN: PJ realiza audiencia de ampliación de prisión preventiva contra Betssy Chávez

Como se recuerda, Betssy Chávez es procesada por el presunto delito de rebelión en agravio del Estado, en el marco del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 durante el gobierno de Pedro Castillo.