Betssy Chávez, quien afronta un juicio oral por el fallido Golpe de Estado, fue excarcelada tras una decisión del Tribunal Constitucional . Fotos : Alessandro Currarino / @photo.gec
Tras ser excarcelada por una decisión del , esta madrugada la expremier fue trasladada de emergencia en una ambulancia del a la Clínica Cayetano Heredia, en San Martín de Porres.

Esto, tras agravarse su salud como consecuencia de la prolongada huelga seca que llevó adelante en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos en protesta por diversos motivos, entre ellos, un presunto maltrato por parte de la directora de dicho centro de reclusión.

Hasta el lugar llegaron su abogado y diversos simpatizantes para brindarle su apoyo, así como el congresista de la bancada de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, , quien aseguró que la también exlegisladora pasará la noche en este centro de salud para recibir atención médica.

“Nosotros no somos médicos, pero la hemos visto estable. Preferimos esperar a que temprano el médico de turno dé su informe. Lo que ha dispuesto hasta este momento es que pase la noche en la clínica y a partir de su informe de la mañana se estarán tomando otras decisiones”, dijo a la prensa.

Chávez afrontaba 18 meses de prisión preventiva en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos en el marco del fallido golpe de Estado impulsado por el expresidente en diciembre del 2022. Por este hecho afronta un juicio oral por los presuntos delitos de rebelión y alternativamente conspiración.

Sin embargo, el último miércoles, el ordenó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema su inmediata excarcelación, al declarar fundado el recurso de agravio constitucional que interpuesto su defensa.

Además, dispuso que el Poder Judicial dicte las medidas necesarias para asegurar la concurrencia de la expremier a las diligencias judiciales que son parte del proceso.

¿POR QUÉ BETSSY CHÁVEZ INICIÓ UNA HUELGA DE HAMBRE?

El mes pasado,

Además, se negó a ser trasladada al Penal Barbadillo para participar en el juicio oral en su contra.

A través de una carta entregada a la oficial encargada de su traslado, la expremier denunció “continuos tratos hostiles” por parte de la directora del establecimiento, Nelly Aquino; la jefa del Órgano Técnico de Tratamiento (OTT), Vilma Páucar Rojas, y la jefa de seguridad, Elvia Córdova Mondragón.

“Señores de la magistratura, por la presente le entrego a la técnico García Pezo esta nota pues hoy 15 de julio de 2025, siendo las 7:00 de la mañana, he tomado la difícil decisión, ante los continuos tratos hostiles de la directora, Nelly Aquino; la jefa del OTT, Vilma Páucar Rojas; y la jefa de seguridad, Elvia Córdova Mondragón, quienes utilizan a internas para amenazar mi vida”, escribió Chávez en la misiva.

Desde esa fecha el INPE informó que monitoreaban constantemente su estado de salud, pese a que la extitular de la PCM se negaba a injerir alimentos.

