El juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022 sigue su trámite.

Esta mañana se presentó como testigo el excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Raúl Alfaro, quien brindó detalles sobre las órdenes que recibió desde el Ejecutivo.

El general en retiro ratificó ante los jueces de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que Castillo le pidió cerrar el Congreso, así como detener a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El exmandatario, a su vez, le exigió brindar seguridad a su familia, así como a las casas de la expremier Betssy Chávez y el exconsejero presidencial, Aníbal Torres.

“El presidente (Pedro Castillo) me dice: general, ¡cierre el Congreso! saque todos los que están adentro, no permita que nadie ingrese, intervenga a la fiscal de la Nación, la Fiscalía y de seguridad al domicilio del señor Aníbal Torres, de la premier Betssy Chávez y al domicilio de sus padres”, indicó en la audiencia.

“Yo le respondí: señor presidente, ¿cuál es el motivo para intervenir a la fiscal de la Nación y el cierre del Congreso’. Me dijo: esos detalles se lo va a dar el ministro", añadió Alfaro.

Ante esta situación, el excomandante general de la PNP enfatizó que no obedeció la orden del exmandatario y ordenó que el Parlamento “sesione libremente” y que nadie pase las rejas de la avenida Abancay, salvo los congresistas.

Acto seguido, dijo que, tras revisar las normas legales, llamó al general PNP en retiro Jorge Angulo para pedirle que intervenga a Castillo.

En medio de su interrogatorio, el extitular del Interior, Willy Huerta, quien se encuentra procesado en este caso, se paró exaltado de su asiento y llamó mentiroso a Alfaro. Los jueces del tribunal le llamaron la atención.

Periodista de TV Perú habla sobre el papel de Betssy Chávez

Por su parte, la periodista de TV Perú que cubrió el mensaje a la Nación de Castillo el día del golpe de Estado, Cintya Malpartida, brindó detalles sobre el papel que cumplió Chávez ese día.

La comunicadora informó que cuando llegó a Palacio, Chávez fue la que condujo al equipo periodístico hasta el despacho presidencial. Añadió que llegó a una sala en la que se encontraban ministros y personal militar.

Una vez terminado el mensaje de Castillo, Malpartida reveló que el expresidente se paró y abrazó a Torres y Chávez.

Tras ello, la extitular de la PCM condujo a la periodista y su equipo a la salida y en el camino le indicó que se convocarían a elecciones.

“Ya cuando estaba saliendo estaba un poco más aliviada, entonces le comienzo a preguntar a la expremier qué viene ahora, y ella me empieza a contar, me dice que se va a convocar a elecciones. Creo que eso fue lo primero, que había que restructurar el Estado, que no se podía seguir gobernando de esa manera. Entonces salimos”, dijo.

“Cuando ya estábamos un poquito más allá le pregunto si van a ser elecciones generales, ella no me responde con claridad y le pregunto ‘¿cuándo? y me dice: ahora, tengo que sacar el decreto supremo", recalcó Malpartida.