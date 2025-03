Esta mañana, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema instaló el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez y otros cinco coacusados en el marco del fallido golpe de Estado de diciembre del 2022.

Esto, a pesar de las maniobras dilatorias de Castillo, quien anoche cambió a su abogado, Luis Medrano y designó a su exministro, Iber Maraví, como su nuevo defensor legal; sin embargo, al inicio de la audiencia rechazó participar en el proceso judicial.

“Ayer hice llegar a esta sala un escrito. No, no tengo (abogado) y quisiera que se haga de conocimiento al país en este momento sobre mi escrito. He venido a rectificarme en eso”, indicó el exjefe de Estado durante su intervención, tras precisar que no puede participar en un juicio que es una “pantomima”.

La magistrada Norma Carbajal le explicó al exmandatario que una regla en el proceso penal es la oralidad y que no podían leer escritos. Acto seguido, le volvió a preguntar por su abogado, a lo que Castillo recalcó que “no hay razón de venir con un abogado a esta audiencia, toda vez que no puedo ser sometido a un juicio oral donde todo parece estar confinado”.

Ante el comportamiento de Castillo, el presidente de la sala judicial, José Antonio Neyra, le recordó al procesado las normas que debía seguir y le advirtió que sus intervenciones “no pueden ser políticas”.

Pese a su negativa de aceptar una defensa pública, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema designó a Edgar Callahualpa Quispe como abogado de Castillo en el presente proceso. Esto, al recordar que el exmandatario solo prescindió formalmente de uno de sus abogados y no de los otros tres defensores que había designado previamente.