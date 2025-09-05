Si bien el último miércoles el Tribunal Constitucional (TC) ordenó la excarcelación de la expremier Betssy Chávez, quien afrontaba 18 meses de prisión preventiva en el marco del caso Golpe de Estado, mañana nuevamente podría ser enviada al Penal Anexo de Mujeres, de Chorrillos.

El Poder Judicial convocó para mañana, a las 3:00 p.m., a una audiencia virtual a fin de evaluar el pedido de ampliación de la prisión preventiva impuesta en su contra. La también exlegisladora actualmente afronta un juicio oral junto al expresidente Pedro Castillo, por la comisión de los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

La solicitud, presentada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, será evaluada por el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley.

Como se recuerda, un día antes del vencimiento de la prisión preventiva dictada contra Chávez (19 de diciembre del 2024), el Ministerio Público presentó un nuevo pedido para que se amplíe dicha medida por 15 meses más; sin embargo, el Poder Judicial aprobó el pedido recién el 27 de diciembre de ese mismo año; es decir, la expremier estuvo tras las rejas por ocho días adicionales, pese a que ya se había vencido el plazo

Esto hecho irregular fue advertido por el TC en su sentencia. A juicio del organismo liderado por Luz Pacheco, se había cometido una “detención arbitraria” contra Chávez tras incurrirse en “exceso de carcelería preventiva”, por lo que se dispuso su excarcelación inmediata.

No obstante, en la resolución se precisa que el Poder Judicial queda habilitado para realizar una nueva audiencia a fin de evaluar el pedido de la Fiscalía.

INPE DISPONE EXCARCELACIÓN DE CHÁVEZ

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció esta tarde que procederá a ejecutar la excarcelación de la expremier, conforme a la disposición del TC. Esto, a pesar de que mañana se evaluará la prolongación de la prisión preventiva impuesta en su contra.

Al cierre de la edición, Chávez se encontraba internada en la Clínica Cayetano Heredia (San Martín de Porres), tras ser trasladada de emergencia desde el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos debido a una recaída en su salud a raíz de la huelga de hambre seca que inició el mes pasado.

Hasta el lugar llegaron su abogado y diversos simpatizantes para brindarle su apoyo, así como el congresista de la bancada de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Víctor Cutipa, quien aseguró que la también exlegisladora pasará la noche en este centro de salud para recibir atención médica.

“Nosotros no somos médicos, pero la hemos visto estable. Preferimos esperar a que temprano el médico de turno dé su informe. Lo que ha dispuesto hasta este momento es que pase la noche en la clínica y a partir de su informe de la mañana se estarán tomando otras decisiones”, dijo a la prensa.

