Fernando Rospigliosi indicó que no aceptarán la contratación de Betssy Chávez como asesora del Congreso. (Foto: Congreso)
Tras ser excarcelada por una decisión del , la expremier busca retornar al , en esta oportunidad, como asesora. El último jueves, el legislador de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, , anunció ante la prensa que busca contratar a Chávez como asesora nivel II de su despacho.

Esto, a pesar de que la extitular de la PCM se encuentra suspendida en sus funciones como congresista mientras dure el proceso judicial en su contra por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022, perpetrado por el expresidente .

Al respecto, el primer vicepresidente del Congreso, , adelantó que su institución no aceptará la contratación de Chávez por una presunta incompatibilidad de funciones.

Recordó que la expremier tiene la condición de legisladora suspendida, por lo que que dicho cargo, según anotó, es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, según lo establece el artículo 92 de la Constitución.

“Ella (Betssy Chávez) es congresista suspendida, pero sigue siendo congresista, y la Constitución establece claramente que un legislador no puede ocupar otro cargo público, salvo el de ministro. Entonces, es absolutamente imposible que esta señora pueda ingresar a trabajar al congreso. Eso está descartado”, indicó este domingo a RPP.

¿QUE HABRÍA DETRÁS DE ESTE ANUNCIO?

Al ser consultado por la finalidad que tendría el anuncio dado por Sánchez, el también legislador de consideró que se trata de una maniobra política emprendida por el exministro de Comercio y Turismo para ganar adeptos con miras a los comicios generales de abril del 2026.

“Ellos están intentando ganar popularidad entre las personas que siguen a Castillo y su gobierno. Entonces, es muy claro que Roberto Sánchez ha intentando ganar algo con esta declaración, ya que él mismo debe saber que es imposible. Eso se va a aceptar de ninguna manera”, enfatizó.

En ese sentido, recalcó que la única manera de que Chávez retorne al Parlamento es levantándole su suspensión, algo que, según dijo, no ocurrirá. Además, recordó que ya ha ingresado un congresista () en su reemplazo.

