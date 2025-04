Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular, manifestó que Nicanor Boluarte aún tendría poder en el Gobierno, tras conocerse que el hermano de la presidenta Dina Boluarte, habría influenciado en el nombramiento de Paulo Zeballos como gerente comercial de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (Fame), según información difundida por el dominical Cuarto Poder.

“Todo indica que Nicanor Boluarte aún tiene poder en el Gobierno. Hemos visto al presunto enviado de Nicanor, siendo intermedio entre un vendedor de armas y un gerente comercial de Fame, que es muy cuestionado además, porque antes ese señor ha sido gerente legal y lo que dicen algunas fuentes es que no tiene inscripción válida en el Colegio de Abogados de Lima ni Callao”, dijo en Cuentas Claras, de Canal N.

“En Fame hay cosas muy oscuras que vengo denunciando desde hace tiempo. Juegan con la seguridad nacional , se están haciendo una serie de negociados a costa de los recursos del Ejército y de la Policía” , añadió.

Agregó que este tema debería ser analizado por la Comisión de Defensa del Congreso de la República. “Hay cosas graves que se deberían investigar. El Parlamento debería tener más interés en estos temas. En varias oportunidades se ha citado al ministro de Defensa para responder sobre estos asuntos, pero lo pasan por agua tibia y no ocurre nada”, indicó.

Indicó que, según informes difundidos por los dominicales, Nicanor Boluarte seguiría operando, sin tener ningún cargo y con la única vinculación de ser el hermano de la jefa de Estado.

Como se recuerda, de acuerdo al informe de Cuarto Poder, nominación de Zeballos se dio luego de que el intermediario de Nicanor Boluarte, Jorge Garboza, se reuniera en un restaurante con Zevallos y Diego Alfaro Di Natale (empresario vinculado al negocio de armas).

Sobre la franja informativa que pretende impulsar el Ejecutivo, para que los medios de comunicación de manera obligatoria difundan las acciones del Estado ante los estados de emergencia, el parlamentario calificó la medida de “absurda” y cree que no prosperará en el Congreso.

“Me parece una medida absurda que espero que no prospere en el Congreso. El Gobierno tiene sus voceros. Me parece fuera de lugar, disparatado. Entiendo que harán una propuesta al Congreso, espero y creo que no prosperará en el Congreso”, sostuvo Rospigliosi.

“Es mucho más eficaz que sean los voceros del Gobierno quienes expliquen los logros, a que haya una franja con propaganda. Es completamente ineficaz, además de crearle un problema a los medios. No le servirá para nada al Gobierno”, añadió.

Finalmente, consultado sobre la delicada situación de la presidenta Dina Boluarte en torno a sus cirugías, remarcó que “no amerita una vacancia presidencial, aunque reconoció que lo más grave de las acusaciones, “sería que haya entregado cargos públicos a cambio de las operaciones”

“Sería incorrecto e ilegal. Eso se debe investigar y la señora responderá cuando termine su periodo, como señala la Constitución”, sentenció.