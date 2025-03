En su despedida ante los trabajadores del Ministerio del Interior, tras ser censurado por el Congreso de la República, el exministro del sector, Juan José Santiváñez, aseguró que volverán a verlo en el 2026.

“Solo me queda decirles muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, gracias a todo el equipo que me acompañó, gracias a mi familia que me acompaña, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta travesía del servicio al país. Solamente me queda decirles una cosa final, nos vemos en el 2026”, indicó el pasado martes 25.

En diálogo con diario El Comercio, Santiváñez no descartó que vaya a postular al Senado en las elecciones generales del 2026.

“Es una decisión que la estoy tomando con todo mi entorno familiar, ya que ellos necesariamente se verán involucrados en una campaña”, indicó.

El exministro evitó precisar si se encuentra en conversaciones con algún partido político para dicho fin. Solo atinó a decir que dará detalles “cuando hayamos tomado una decisión en concreto”.

Cabe recordar que Santiváñez actualmente no se encuentra afiliado a ningún partido político, según los registros oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Hasta diciembre del año pasado, el abogado se encontraba afiliado al partido Progresemos.

De viaje en Estados Unidos

Esta mañana se conoció que el exministro del Interior salió del Perú el último sábado con destino a los Estados Unidos, en medio de las investigaciones que realiza la Fiscalía en su contra por los presuntos delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Esto, luego que el Poder Judicial rechazara dictarle una orden de impedimento de salida del país en su contra, pese a la solicitud del Ministerio Público.

Al respecto, Santiváñez señaló al diario El Comercio que viajó a Estados Unidos junto con su esposa y sus hijos para disfrutar de unas vacaciones hasta el jueves 10 de abril.

En ese sentido, cuestionó que los medios de comunicación den cuente de su salida del país mediante las redes sociales y hasta los acusó de estar desinformados.

“Pedí licencia en el estudio donde soy socio principal (Jamis & Dalguerre Abogados) hasta el 10 de abril para tomar una breves vacaciones con toda mi familia”, apuntó.