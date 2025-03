La congresista Margot Palacios (No Agrupados) pretende clasificar al distrito de Tambo Grande (Piura) como una zona agrícola e industrial para que sea intangible y con ello, se excluya toda actividad minera en su territorio.

A través del PL 10607/2024-CR, la parlamentaria busca que se prohiba toda actividad minera realizada por entidades públicas y privadas.

Además, el candado abarcaría también a “otras actividades contaminantes” que afecten las “condiciones naturales y agrícolas” del distrito piurano.

Según Palacios —otrora integrante de Perú Libre—, la adjudicación del proyecto minero El Algarrobo (Buenaventura) representa un “problema” ya que no goza de licencia social. Al respecto, recuerda que los ciudadanos de Tambo Grande han realizado varias manifestaciones para oponerse a la obra.

No obstante, El Algarrobo se adjudicó en diciembre del 2024. Según Proinversión, el monto total fue de US$ 2,753 millones: US$ 759 millones en inversión y US$ 1,994 millones en gastos de operación para los primeros diez años.

Dicho proyecto minero en Tambo Grande se enfocará en la extracción de cobre, zinc y plata. La producción inicial será de 5,000 toneladas por día y subirá hasta 15,000 toneladas

Desde Buenaventura han señalado que cuentan con más de 20 años de experiencia en la zona, y por el momento, están en “proceso de relacionamiento”.

Proyecto minero El Algarrobo, ubicado en Tambo Grande, Piura. Proinversión lo adjudicó a Buenaventura. Foto: difusión

¿Cuándo comenzará a operar El Algarrobo en Tambo Grande?

Rogger Incio, director de Proyectos de Proinversión, reconoció que el proyecto minero El Algarrobo tomará aproximadamente 11 años en desarrollarse.

La primera etapa durará tres años y se enfocará en la consolidación del acuerdo social y la construcción del proyecto hídrico en la localidad de Locuto.

Tras ello, se realizará estudios exploratorios para un estudio de factibilidad, como máximo, por cinco años. Si tras el estudio se encuentran proyecciones sostenibles y rentables, procederá a construirse.