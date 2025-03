El Congreso de la República continuará con el debate respecto a los proyectos de retiro de fondos de las AFP y de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Cabe recordar que el último martes 18 de marzo la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó un nuevo retiro de la CTS.

Esa iniciativa legislativa ahora deberá ser evaluada y votada en la Comisión de Economía. Así, el presidente de la Comisión de Economía, Ilich López (AP), anunció que en la primera semana de abril, exactamente el miércoles 2, se debatirá ese proyecto en la citada comisión.

No será en marzo, pues viene una semana de representación en provincias. “Tenemos semana de representación y volviendo se va a hacer ese trabajo. Hemos programado una reunión para que el proyecto lo podamos debatir el miércoles 2 de abril”, señaló López en entrevista en RPP.

No obstante, el congresista mostró sus reparos respecto a la propuesta. “Yo tengo una opinión en favor de cautelar el recurso que se necesita para cuando me quede sin trabajo, tener un colchón mientras me reengancho en un nuevo trabajo, pero vamos a evaluar los planteamientos”, sostuvo.

Evaluarán retiro de fondo de AFP

Sobre las propuestas de retiro de fondos de las AFP, Ilich López refirió que en la Comisión de Economía ya se viene evaluando la medida. Así, esta semana se desarrolló una mesa de trabajo, con la participación de representantes de la SBS, BCRP, MEF, entre otros, tal como informó Gestión en una nota previa.

Ilich López indicó que también en la sesión de la primera semana de abril podría debatirse en la Comisión de Economía la propuesta de retiro de fondos de las AFP.

Pero será luego del debate que recién se elabore un dictamen para ponerse a votación en la comisión, en una sesión posterior, tanto para la propuesta de retiro de fondos de las AFP y de la CTS, precisó Ilich López. “Se hará lo más pronto posible”, anotó.