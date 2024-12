Después de casi medio año desde el séptimo retiro, Gestión conversó con Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, para saber cómo camina la recomposición del portafolio y cuál es la expectativa para el 2025.

-¿Cómo ve la economía del Perú? ¿Cuál sería su balance?

El 2024 termina con noticias positivas: por ejemplo, (la inauguración del) puerto de Chancay, los términos de intercambio con precios interesantes. Pero, el sinsabor es que no lo estamos aprovechando al máximo. La institucionalidad está muy débil y hay poca predictibilidad de las reglas de juego para que recibamos un flujo de inversión privada masiva.

La incertidumbre sobre las reglas de juego a largo plazo son altas, te juega contra. Entonces, es un buen año, pero tenemos que hacer mucho más para realmente retomar esa década dorada que tuvimos cuando éramos la estrella en la región.

-En la licitación de afiliados ya no se ve tanta participación de las AFP como antes. ¿Qué es lo que está pasando? Sé que no puede hablar por las otras AFP, pero definitivamente conoce muy bien el mercado.

La licitación de afiliados se inició en el 2013. El 13 de diciembre de este año es la séptima licitación, con las mismas reglas de siempre: la comisión más baja gana. Aunque no puedo hablar por las demás, en la medida que las reglas de juego no estén claras, es difícil que alguien haga una bajada de precio importante para ganar la licitación. Nosotros lo hicimos en el 2019 y eso nos ha dejado en una posición más cómoda para seguir yendo a la licitación. Pero, qué va a pasar el día 13 de este mes, no lo sé.

-A veces no se dimensiona correctamente la licitación de afiliados. Solo para aterrizar, ¿qué tan significativo es para las AFP, en particular para Integra, estos bolsones de nuevos afiliados que entran a través de estos concursos?

Como en cualquier industria, los jóvenes que entran en las licitaciones son el futuro. Hoy día, tenemos gente que se está jubilando y para reemplazarla, debes tener gente joven que entra. Así creas un negocio con una visión de futuro mucho más potente.

-Hoy vemos un futuro poco prometedor pues no hubo freno con la liberación de los fondos de pensiones. Además, llegó la reforma del sistema que restringió el retiro del 95.5% al momento de la jubilación, pero el Congreso ya presentó un proyecto en línea contraria. ¿Qué se vislumbra?

La reforma está aprobada y ya está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) trabajar el reglamento hasta junio del próximo año, más o menos. La reforma no es perfecta, pero va en la dirección correcta: fortalece Pensión 65, da pensión mínima a los que están en el sistema, elimina el 95.5% para los menores de 40 años, y abre la competencia, entre otros. Es una reforma que apunta en la dirección correcta, no va a ser la última, pero vamos atacando el desafío poco a poco.

Lo que hay en el Congreso son propuestas, ni siquiera han sido aprobadas por la Comisión de Economía. Creo que esa es una reacción de aquellas personas que no estaban de acuerdo con la reforma y que quieren seguir socavando el sistema previsional.

-¿Hay algún punto particular de la reforma que les preocupe hoy en día, ya después de tener tiempo de haber analizado el texto con más detalle?

El costo fiscal fue lo que más ruido generó, en general. Ahora, uno de los temas donde sí creo que hay espacio de mejora es en la fórmula de cómo se asigna el aporte por consumo. Creo que es una fórmula que tiene un beneficio mayor a los de más ingresos versus a los de menores ingresos. Creo que eso se debe corregir una vez que salga el reglamento.

-Tras la liberación de fondos desde la pandemia, ¿cómo se reconfigura el portafolio de las AFP?

Hay dos grandes perjuicios tras los retiros. El más importante es que los ciudadanos han retirado fondos que eran para su pensión. Hay que empezar a ver cómo se corrige esto. El otro desafío ya está más vinculado a la gestión del portafolio.

Evidentemente los portafolios tuvieron que modificarse porque tuvimos que hacer liquidez en unas estrategias que estaban pensadas a largo plazo. El efecto más significativo es que hemos vendido activos bastante más líquidos. Van desde lo que teníamos en “caja”, en depósito a plazo, como acciones en mercados internacionales que son líquidas. Hemos perdido liquidez del portafolio y estamos en este momento recomponiendo. También redujimos más la parte internacional, quedamos más en la parte de inversiones locales.

-¿Cuál es la expectativa de cuándo se va a reconfigurar realmente el portafolio? ¿Cuándo se va a engrosar más la parte internacional?

Creo que en 12 meses habremos recompuesto el portafolio casi a lo que es nuestra estrategia de largo plazo. Yo creo que diciembre del 2025 ya deberíamos tener un portafolio que no tiene ninguna restricción. Esto, en la medida en que no haya un nuevo retiro.

-Ya no se escucha nuevas intenciones de retiros, pero ¿hay algún otro tema que hoy les genere preocupación?

En este momento el desafío más grande es que el reglamento (de la reforma de pensiones) se haga bien. Y con bien me refiero a que el MEF, la ONP, la SBS, las AFP, los nuevos competidores que quieran entrar, podamos participar en el desarrollo del reglamento para que realmente funcione de cara al ciudadano y a generar mejores pensiones.

-La SBS propuso el ahorro voluntario, como un fondo. ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Cómo ven esta propuesta?

Nosotros le llevamos a la SBS la propuesta para innovar y tener más apertura en el desarrollo de fondos voluntarios dentro de un mecanismo que ellos llaman “modelos novedosos”. Eso, por razones que no vale la pena comentar, no salió, pero lo que ha salido hoy día en la norma es muy parecido a lo que enviamos.

Sí creemos que el ahorro voluntario es fundamental. Existe en otros países y funciona bien y creo que es uno de los mecanismos que se pueden explotar de manera efectiva para que ayudemos a los ciudadanos a recomponer los fondos que retiraron por los retiros extraordinarios.

-¿Cuál es el resultado que esperan para este año respecto a la rentabilidad de los fondos y cómo se vislumbra el próximo año?

El Fondo 2, que es el fondo donde se concentra más del 80% de los activos y de los afiliados, estaba a cierre de noviembre, a 15 de noviembre, alrededor de 6% en el año. Creo que estos últimos 15 días han sido positivos y diciembre suele ser positivo. Calculo que podemos estar terminando entre 6.5% y 7.5% en el 2024.

-¿Es un resultado favorable?

No es un mal resultado tomando en cuenta que el año pasado tuvimos un resultado de 10% y que hemos tenido un retiro extraordinario que sin duda genera presión en los fondos. Para el próximo año siempre es complejo. Venimos de unos años muy buenos en el mercado internacional, el cambio de Gobierno en Estados Unidos está siendo tomado de manera positiva. Los términos de intercambio siguen siendo buenos para nosotros.

En el mercado local, que tiene una parte importante en el portafolio, tiene potencial de apreciación importante, pero también estamos en un periodo preelectoral (en Perú). Vamos a ver qué pasa con todas estas variables.

