Juan José Santiváñez se despidió de los trabajadores del Ministerio del Interior en una breve ceremonia. Durante su discurso, el ahora extitular del Mininter, aseguró que volverán a verlo en el 2026.

“Solo me queda decirles muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, gracias a todo el equipo que me acompañó, gracias a mi familia que me acompaña, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta travesía del servicio al país. Solamente me queda decirles una cosa final, nos vemos en el 2026”, señaló.

Este mensaje deja entrever la posibilidad de verlo nuevamente en la escena política. Como cualquier ciudadano con las credenciales correspondientes puede asumir un cargo público o de voto popular.

¿Puede postular al Congreso de la República? La respuesta es sí.

Incluso, según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, Santiváñez fue inscrito el 3 de julio de 2024 en el partido Progresemos, que tiene como líder a Hernando de Soto. El extitular del Mininter presentó su renuncia a los 10 días.

Según el ROP, la “renuncia no es válida para participar del proceso de elecciones primarias de las Elecciones Generales 2026 ni de las Elecciones Regionales 2026, según lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley N° 32058″.

Santiváñez, quien recientemente fue censurado por el Poder Legislativo, cumple con los requisitos establecidos en la Constitución Política del Perú para postular al Congreso de la República.

Estos requisitos incluyen ser ciudadano peruano por nacimiento, tener al menos 25 años de edad y estar habilitado para ejercer el derecho de sufragio.

Sin embargo, el artículo 91 de la Constitución establece que altos funcionarios del gobierno, así como miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, solo pueden ser congresistas seis meses después de haber dejado sus cargos.

Dado que Santiváñez renunció a su puesto el 24 de marzo de 2025, debería esperar seis meses, es decir, hasta el 24 de septiembre de 2025, para poder postularse al Congreso.

Lo mismo ocurre si quisiera ser presidente de la República, pues los requisitos son exactamente los mismos.

También está abierta la posibilidad de ser elegido funcionario público en alguna institución del Estado. Esto, de acuerdo a la gestión que asuma funciones en el 2026, fecha en la que Santiváñez asegura que será visto nuevamente. Sin embargo, todo figura en el terreno de la especulación.