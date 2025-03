A raíz de sus otros resultados en tiempos recientes, no debe sorprender que los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tampoco den luces de grandes inversiones concretadas en el Mininter.

Dina Boluarte acaba de nombrar al séptimo ministro del Interior en su gobierno: Julio Díaz Zulueta, general en retiro de la PNP y que era, hasta ayer, el viceministro de Seguridad Pública.

Mejorar estos indicadores de inversión también será una tarea para el nuevo líder de la cartera encargada de hacer frente a la inseguridad ciudadana.

Las obras en manos del Mininter este 2025

De acuerdo a la Consulta Amigable del MEF, el Estado peruano destinará S/ 4,285 millones en proyectos de inversión sobre orden público y seguridad en este año.

El Gobierno nacional concentra S/ 3,190 millones de ese total. Y dentro está el sector Interior, con el Mininter a la cabeza, con S/ 819.7 millones disponibles, los cuales ha repartido entre 106 proyectos para este año.

De ese total de obras, 10 superan los S/ 100 millones de costo total. ¿Qué debe ejecutar principalmente el Mininter este 2025? Principalmente mejoras de “servicios” e infraestructura formativa y operativa para la Policía Nacional del Perú (PNP).

Destacan aquí, por ejemplo, la implementación de la Unidad PNP en el Vraem, la mejora del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz y de las Escuela Técnico Superiores en Arequipa y Tarapoto.

También está la reposición de una Aeronave Antonov AN.32B. Ninguna de estos proyectos culminaría obras en 2025, a raíz de los presupuestos asignados.

El Mininter, vale decir, también tiene obras paralizadas. Según el último reporte de Contraloría, con datos al cierre del 2024, el ministerio es propietario del segundo proyecto más caro en esta condición en Lima.

Se trata de la construcción de módulos caniles para el Departamento Policial Canino del Rímac. Esta obra, por S/ 697.8 millones, está parada por incumplimiento contractual. En la capital, solo la supera la Carretera Oyón Ambo Tramo I, de Provías Nacional (S/ 1,432 millones).

En total hay 24 obras paralizadas para atender el orden público y la seguridad del país. El incumplimiento de contrato es la principal razón aludida (8 proyectos). Su inversión conjunta asciende a S/ 438.7 millones.

De las que competen directamente al Mininter, hay algunas paralizadas desde el 2019 y un par cayeron en esta situación el año pasado, es decir, cuando Santiváñez estaba al mando.

Se trata de las mejoras de la Oficina de Criminalistica XI Dirección Territorial en Arequipa y las Comisarías Izcuchaca y Acobambilla en Huancavelica.

Varias de ellas también, tienen un avance físico entre 80% a 90%. En otras palabras, estaban cerca de ser concluidas cuando cayeron en parálisis.

¿El “peor” ministerio ejecutor de obra?

A raíz de este realidad, Gestión conversó con Luis Miguel Castilla, Director ejecutivo de Videnza Instituto, consultora que el año pasado publicó el informe “Eficiencia en la inversión pública del Gobierno Nacional”, analizando el caso de nueve ministerios.

El Mininter destacó allí por ser el último en cuatro indicadores, entre ellos precisamente paralizaciones y sobrecostos en la construcción de comisarías, entre otros.

Castilla aseguró ahora que esa realidad no ha cambiado. “Es el peor. Si uno mira retrasos, entendido como seguir el cronograma establecido en obras ya iniciadas, hay 1,389 días de demoras. Antes era menor, creció con Santiváñez”, indicó el ex titular del MEF.

Si eso no fuese suficientemente alarmante, Castilla explicó que el Mininter también es pésimo para liquidar obras. Es decir, ya están listas para entrega y falta dar conformidad.

“Tres de cada cuatro proyectos no estaban liquidados. Eso explica la parálisis de obras porque si no lo hacen, no pueden darle el último pago al contratista. El Mininter es el peor de todos los ministerios, sin duda”, resaltó.

Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, por su parte, hizo énfasis en la mala formulación de los proyectos. A su consideración, muchas iniciativas se catalogan como inversiones, cuando son bienes o servicios realmente.

“La diferencia es que la inversión implica generar valor a futuro. Si estamos reemplazando un avión, por ejemplo, es bienes y servicios. Si fuese uno con capacidades no conocidas para la PNP, es una inversión”, sostuvo.

Para el ex funcionario, si el Mininter es tan malo haciendo obra, es precisamente por esa poca capacidad de programación, incluso más allá de la alta rotación ministerial o la corrupción.

“De por si el trámite burocrático es largo: los procesos se caen porque todo está mal desde el inicio e, incluso, hay direccionamiento de licitaciones. Si hacen mal un expediente técnico, a veces, es mejor abandonar la obra que buscar una salida diferente”, lamentó.

¿Obras por Impuestos en seguridad ciudadana funcionará?

Frente a esta situación, Valdés consideró que el nuevo ministro Díaz tiene que revisar qué ocurre dentro de la Oficina General de Infraestructura (OGIN), que se encarga del cierre de obras.

Pero también hay otro frente que se abre. Hace una semana, y previo a la salida de Santiváñez del Mininter, el Gobierno informó que promocionarán un paquete de 62 proyectos como Obras Por Impuestos (OxI) por S/ 2,700 millones para enfrentar la inseguridad ciudadana.

De ese grupo, el Mininter, con 14 proyectos por S/ 476 millones, es la entidad que más contribuiría al paquete. Para Castilla, si bien el mecanismo no es “la panacea”, es una buena idea.

“Se establece una meta importante de inversión. Hay de todo allí: penales, comisarías y más. Pero igual hay paralizaciones en OxI sobre seguridad ciudadana. Es una modalidad que no está exenta de problemas”, advirtió.

Valdés, por su lado, recordó que, cuando él estuvo en el Mininter se intentaron impulsar las OxI en el sector, pero que la alta rotación en las direcciones evitó su continuidad. Para que funcionen ahora, remarcó, hace falta un modelo de negocio específico para el Mininter.

“Eso pasa porque se entreguen garantías al privado, como el respeto a los acuerdos. La credibilidad del Mininter hoy es muy mala”, agregó.