Pese a que nuestro país atraviesa una preocupante ola de inseguridad ciudadana, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior no solo se encuentran en un enfrentamiento verbal, sino también presentan cifras que no coinciden o no guardan una similitud, lo que genera confusión.

Por un lado, el entonces ministro del sector, Juan José Santiváñez, aseguró que, desde el 1 de enero hasta el pasado 19 de marzo de este año, se ha detenido a 91,907 personas, entre peruanos y extranjeros, pero que el 92 % de ellos fueron liberados por la Fiscalía.

En tanto, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, dijo que, en lo que va del año, se han detenido a 73,178 personas en flagrancia; sin embargo, el Ministerio Público solo tiene registradas 32,578 aprehensiones.

Ante esta falta de concordancia en las cifras, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, advirtió que la Policía no siempre comunica a su institución todas las detenciones que realiza. A su juicio, esto también puede ser un factor para explicar la disimilitud de las cifras expuestas.

“Hay un fenómeno que también, a veces, trae problemas: la Policía no siempre nos comunica las detenciones. Hay población que lo sabe, de que los dejan libres por ‘x’ razones, pero no llegamos a conocer esas detenciones”, señaló este lunes a Radio Santa Rosa.

“Nosotros presumimos que ellos (la PNP) dan libertad, porque si no nos ponen a disposición a los 80,000 o 90,000 (detenidos) que dicen, porque nosotros recibimos y automáticamente lo ingresamos, porque desde el primer registro se genera el caso”, añadió.

Tampoco descartó que pudiera existir en la Policía un “mal registro, un registro duplicado, triplicado o erróneo”.

Frente a ello, Espinoza remarcó que las detenciones en flagrancia son “una tercera parte” del total de casos del Ministerio Público.

“Los 32,578 detenidos que nosotros, oficialmente, podemos exhibir y demostrar están en el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva (RENADESPPLE) (...) entonces, ¿quién está demostrando cifras reales y quién no? Ya la población sacará sus conclusiones”, indicó.

Cuestiona a Congreso por no tramitar casos contra Boluarte

En otro momento, la fiscal de la Nación insistió en que sí están haciendo su trabajo en lo que respecta a las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas en su contra.

Recordó que sus dos antecesores en el cargo presentaron dos denuncias constitucionales contra la mandataria por estos hechos; sin embargo, cuestionó que no sean abordadas en el Parlamento.

“Hay una (investigación) que ya estamos terminando, estamos dentro del plazo y debemos estar culminando el próximo mes. No es que haya retraso. Lo que pasa es que esas dos primeras carpetas en el Congreso no se tramitan. ¿Quién se demora? La Fiscalía no se demora, tenemos plazos, cumplimos con los plazos, y cuando son (casos) complejos, hay plazos”, acotó.