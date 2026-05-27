Fiscalía amplía por 8 meses investigación contra Piero Corvetto. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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, por presunta colusión agravada y otros delitos de corrupción, medida que también alcanza a otros altos funcionarios corporativos y representantes del sector empresarial.

El Ministerio Público sostuvo, como hipótesis, que hubo concertación ilegal y direccionamiento en la licitación del servicio de transporte de carga para las Elecciones 2026.

El personal fiscal a cargo del caso detectó irregularidades en la adjudicación de un contrato logístico valorizado en más de 2 millones de soles.

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La investigación identificó que la empresa Servicios Generales Galaga SAC obtuvo la buena pro del servicio de carga pese a presentar presunta información falsa sobre su capacidad operativa.

Asimismo,

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Además, se dispuso que la Policía Anticorrupción ejecute en 90 días un cronograma de diligencias, empezando con la revisión de las cámaras de videovigilancia en la sede de Lurín, con el objetivo de registrar los ingresos y salidas de vehículos de carga en abril.

Por otro lado, técnicas realizadas en febrero, requiriendo a la jefatura de la entidad brindar todas las facilidades bajo responsabilidad penal.

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Entre los elementos de convicción se encuentran fotos y capturas de chats que apuntan a coordinaciones ilícitas entre funcionarios y empresarios, además de informes de la Contraloría que ya habían detectado presuntas deficiencias graves en la etapa de perfeccionamiento del contrato.

El Ministerio Público también ordenó solicitar el levantamiento del secreto bancario y de comunicaciones de todos los investigados, incluyendo a Corvetto. (Foto: Poder Judicial)
El Ministerio Público también ordenó solicitar el levantamiento del secreto bancario y de comunicaciones de todos los investigados, incluyendo a Corvetto. (Foto: Poder Judicial)

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