La Comisión de Constitución del Congreso aprobó mantener vacía la curul de Guillermo Bermejo, legislador que está sentenciado en primera instancia por afiliación terrorista.
De esa manera, el grupo de trabajo acordó dar el visto bueno al informe que bloquea la intención de Zaira Arias (Perú Libre) para ocupar la curul de Guillermo Bermejo.
Cabe recordar que Bermejo fue condenado por la Tercera Sala Penal Nacional tras acreditarse sus lazos con Sendero Luminoso en la zona del VRAEM entre 2008 y 2009.
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Según la justicia, el congresista participó en reuniones de adoctrinamiento y recibió material subversivo en campamentos ilegales.
También se lo inhabilitó para ejercer cargos públicos, aunque esta medida también aguarda la sentencia firme.
¿Cómo se puede dar el ingreso de un accesitario?
Según el reglamento del Congreso, para que se declare la vacancia de un cargo o se dé la sucesión, es necesaria una resolución judicial consentida o ejecutoriada.
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Si bien Bermejo está detenido en el penal Ancón I, el marco normativo precisa que un accesitario solo puede ocupar el escaño si hay una condena definitiva.
Zaira Arias cuestiona desde hace meses la decisión del Congreso y asegura que está dándose un “bloqueo” a la representación popular.