Guillermo Bermejo, alias Che, sostuvo reuniones con líderes de Sendero Luminoso en el VRAEM, según la acusación fiscal. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
Guillermo Bermejo, alias Che, sostuvo reuniones con líderes de Sendero Luminoso en el VRAEM, según la acusación fiscal. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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Redacción Gestión
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, legislador que está sentenciado en primera instancia por afiliación terrorista.

De esa manera, el grupo de trabajo acordó dar el visto bueno al informe que

Cabe recordar que Bermejo fue condenado por la Tercera Sala Penal Nacional tras acreditarse sus lazos con Sendero Luminoso en la zona del VRAEM entre 2008 y 2009.

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Según la justicia, el congresista participó en reuniones de adoctrinamiento y recibió material subversivo en campamentos ilegales.

Guillermo Bermejo, congresista que aguarda sentencia por el delito de afiliación terrorista. Foto: difusion
Guillermo Bermejo, congresista que aguarda sentencia por el delito de afiliación terrorista. Foto: difusion

También se lo inhabilitó para ejercer cargos públicos, aunque esta medida también aguarda la sentencia firme.

¿Cómo se puede dar el ingreso de un accesitario?

Según el reglamento del Congreso, para que se declare la vacancia de un cargo o se dé la sucesión, es necesaria una resolución judicial consentida o ejecutoriada.

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, el marco normativo precisa que un accesitario solo puede ocupar el escaño si hay una condena definitiva.

Zaira Arias cuestiona desde hace meses la decisión del Congreso y asegura que está dándose un “bloqueo” a la representación popular.

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