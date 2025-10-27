Guillermo Bermejo quien llegó al cargo con Perú Libre, fue sentenciado por pertenecer a Sendero Luminoso.. (Foto: Congreso)
Guillermo Bermejo quien llegó al cargo con Perú Libre, fue sentenciado por pertenecer a Sendero Luminoso.. (Foto: Congreso)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El congresista Guillermo Bermejo ( Juntos por el Perú - Voces del pueblo - Bloque Magisterial) será recluido en el penal de máxima seguridad Ancón I, informó el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

Como se recuerda el Poder Judicial sentenció a 15 años de cárcel al congresista Guillermo Bermejo por afiliación terrorista, específicamente, por pertenecer a Sendero Luminoso.

De acuerdo con la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria Nacional,

También deberá pagar S/ 100,000 como reparación civil. Según decisión del PJ, hay pruebas de la afiliación de Guillermo Bermejo a Sendero Luminoso, agrupación terrorista en donde se lo conocía como “Che”.

Guillermo Bermejo, alias Che, sostuvo reuniones con líderes de Sendero Luminoso en el VRAEM, según la acusación fiscal. Foto: Congreso
Guillermo Bermejo, alias Che, sostuvo reuniones con líderes de Sendero Luminoso en el VRAEM, según la acusación fiscal. Foto: Congreso
LEA TAMBIÉN: Pedro Castillo asegura que aún guarda sobres de congresistas que le pidieron ministerios

La tesis fiscal lo imputó por integrar Sendero Luminoso del VRAEM entre 2008 y 2009, y “de manera consciente y voluntaria”, se habría desplazado en más de una ocasión a los campamentos subversivos para reunirse con cabecillas como Víctor Quispe Palomino (camarada José) y Jorge Quispe Palomino (camarada Raúl) y otros miembros.

El PJ aclaró que Bermejo no ha podido desvirtuar la acusación, por lo que existe la convicción de que forma parte de Sendero Luminoso.

¿Qué pasará con la curul de Guilllermo Bermejo?

La sentencia por afiliación terrorista que recayó en Guillermo Bermejo no implica que su accesitaria, Zaira Arias, exafiliada de Perú Libre, ocupe su lugar en el Congreso, ya que según el artículo 15-A del reglamento del Legislativo, en caso haya una sentencia judicial firme por un delito como terrorismo, no será aplicable esta figura.

TE PUEDE INTERESAR

Pedro Castillo asegura que aún guarda sobres de congresistas que le pidieron ministerios
Congreso revisará denuncias contra Castillo y exministros por intento de golpe de Estado
Elecciones 2026: Jorge Del Castillo oficializó su precandidatura presidencial por el APRA
Tercerización laboral: Indecopi y TC en controversia por un decreto de la era Pedro Castillo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.