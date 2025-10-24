El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, descartó que el gobierno continúe con el proyecto para la edificación del penal El Frontón, por los altos costos en su construcción.

“No (se retomará el proyecto), porque es demasiado caro y con ese dinero se pueden hacer dos penales. Es más, ya tenemos el terreno de Ica, que hay que impulsar, destrabar ese proyecto y concretarlo”, sostuvo en declaraciones a Canal N.

En la gestión de la expresidenta Dina Boluarte se planteó el proyecto de construir un nuevo centro penitenciario en la isla El Frontón, en el Callao.

Sobre la pena de muerte, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros consideró que esta medida no disuade a los criminales.

Respecto a un eventual retiro de Perú de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Álvarez precisó que este tema no se ha abordado en el Gabinete Ministerial.

En otro momento, resaltó que en este gobierno sí existe información e inteligencia previa para garantizar el éxito de los operativos por parte de la Policía, pues lo que se busca con el estado de emergencia es combatir directamente la criminalidad y la extorsión.

“Voy a ser una voz respetuosa de la voz de los ministros y del presidente (José Jerí) y sería interesante dejar reducida la criminalidad al cabo de ocho meses efectivos, sino también dejar en orden el tema económico”, sostuvo al referirse sobre las metas en su gestión,