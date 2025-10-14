El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que, por encargo del presidente de la República, José Jerí, se dispuso la habilitación de un pabellón de la etapa A de extrema seguridad del régimen cerrado especial del penal Ancón I, con capacidad para 150 internos de alta peligrosidad.

De acuerdo con el comunicado del INPE, los trabajos concluirán en un plazo de 15 días y están orientados a fortalecer el control y la seguridad en el sistema penitenciario, en el marco de las medidas del Gobierno contra la criminalidad organizada.

Este nuevo pabellón está destinado a internos procesados o sentenciados por delitos de alto riesgo, como sicariato, extorsión, homicidio calificado y robo agravado, entre otros.

La institución penitenciaria señaló que esta acción busca mejorar la distribución de la población penal y reforzar las condiciones de seguridad en los establecimientos de régimen cerrado especial, “priorizando el resguardo del orden interno y la seguridad ciudadana”.

La medida se enmarca en la política del Ejecutivo de endurecer el control sobre cabecillas y miembros de organizaciones criminales que continúan operando desde las cárceles.