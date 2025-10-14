Este nuevo pabellón está destinado a internos procesados o sentenciados por delitos de alto riesgo. Foto: INPE.
Este nuevo pabellón está destinado a internos procesados o sentenciados por delitos de alto riesgo. Foto: INPE.
Redacción Gestión
El informó que, por encargo del presidente de la República, , se dispuso la habilitación de un pabellón de la etapa A de extrema seguridad del régimen cerrado especial del penal Ancón I, con capacidad para 150 internos de alta peligrosidad.

De acuerdo con el comunicado del , los trabajos concluirán en un plazo de 15 días y están orientados a fortalecer el control y la seguridad en el sistema penitenciario, en el marco de las medidas del Gobierno contra la criminalidad organizada.

Este nuevo pabellón está destinado a internos procesados o sentenciados por delitos de alto riesgo, como sicariato, extorsión, homicidio calificado y robo agravado, entre otros.

La institución penitenciaria señaló que esta acción busca mejorar la distribución de la población penal y reforzar las condiciones de seguridad en los establecimientos de régimen cerrado especial, “priorizando el resguardo del orden interno y la seguridad ciudadana”.

La medida se enmarca en la política del Ejecutivo de que continúan operando desde las cárceles.

