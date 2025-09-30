El exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, los excabecillas de Sendero Luminoso Óscar Ramírez Durand (alias ‘Feliciano’) y Florindo Eleuterio Flores Hala (’Artemio’) y el fundador del MRTA, Víctor Polay Campos, serán trasladados de la Base Naval del Callao, donde cumplen sus sentencias respectivas, al penal Ancón II.

Así lo anunció el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, tras precisar que el traslado de estos reclusos a otro centro penitenciario se debe al vencimiento del convenio que tienen con la Marina de Guerra del Perú.

“Todos ellos (Montesinos, ‘Feliciano’ y ‘Artemio’) cumplen condena bajo un régimen del CEREC DS N°. 024-2001-JUS. (...) este régimen garantiza vigilancia permanente y control de cada uno de sus movimientos, las 24 horas del día, y continuará aplicándose en Ancón II, para asegurar la disciplina penitenciaria", indicaron en sus redes sociales.

El INPE precisó que el traslado de estos internos se concretará en enero del 2026, fecha en la que finaliza el convenio firmado con la Marina.

“La decisión se da en un contexto en el que el INPE busca reafirmar el principio de autoridad y responder a la demanda ciudadana de seguridad y firmeza frente a quienes atentaron contra la democracia y la paz en el Perú”, señalaron.

PENAL DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO CERRARÁ EL 12 DE ENERO DEL 2026

En una entrevista previa con radio Exitosa, Paredes, anunció que el penal de la Base Naval del Callao cerrará el próximo 12 de enero del 2026. De esta manera, se tienen que trasladar a los reclusos a otros centros penitenciarios.

“El CEREC deja de funcionar el 12 de enero (…) el convenio vencía en agosto, se está prorrogando unos meses más, hasta enero (del 2026). Allí nomás vence. Se va a reubicar (a los internos) y estamos viendo el lugar, que va a ser Ancón II”, dijo en aquella oportunidad.

El funcionario recordó que en el penal Ancón II se encuentran recluidos ministros y altas exautoridades del Estado, por lo que consideró como factible que Montesinos y los excabecillas terroristas sean trasladados a dicho recinto.

Respecto a la posibilidad de que el traslado de estos reclusos genere un rechazo en los vecinos del Callao, Paredes insistió en que se trata de un “tema social” que deberá ser conversado entre las autoridades.

Al ser consultado por Montesinos, adelantó que el exasesor presidencial podría salir de prisión en junio del 2026; sin embargo, recordó que este registra una sentencia adicional en su contra, por lo cual, debería permanecer unos años más tras las rejas.