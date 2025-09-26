El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, expresó su total apoyo y compromiso de impulsar ante el Congreso de la República y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) la aprobación de dos proyectos de ley que beneficiarán a los servidores penitenciarios del Decreto Legislativo 276.

La decisión se da en cumplimiento a su política institucional de seguir trabajando por el bienestar de todos los trabajadores penitenciarios y el reconocimiento de sus derechos.

Paredes Yataco señaló que el INPE continuará realizando gestiones al más alto nivel para concretar mejoras de las condiciones laborales que reivindiquen las justas expectativas del trabajador penitenciario, que dignifiquen y propicien su bienestar y el de sus familias.

Una de esas iniciativas es el Proyecto de Ley N.°11715, que tiene por objeto autorizar la adecuación del incentivo único del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo (CAFAE) que percibe el personal del INPE comprendido en el régimen del Decreto Legislativo 276, con la finalidad de actualizar y uniformizar dicho concepto no remunerativo conforme a los criterios aplicados en otras entidades del Gobierno Nacional y Gobierno Regionales.

El otro es el Proyecto de Ley N.°11446, que tiene como objeto autorizar al Instituto Nacional Penitenciario la homologación en nivelación de la escala del incentivo único del CAFAE que percibe el personal administrativo del DL 276, con la finalidad de garantizar la equidad, actualizar y sincerar las escalas de este incentivo único del CAFAE, que no tiene el carácter de remunerativo, acorde con otras entidades del Gobierno Nacional y Regional en aplicación al derecho constitucional de igualdad.

Ambas propuestas legislativas, que se encuentran en las comisiones de Presupuesto y de Justicia del Congreso de la República, han sido impulsados y gestionados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Carrera del INPE- SINSECA.