El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, señaló que el proyecto del penal de máxima seguridad en la isla El Frontón ya cuenta con viabilidad técnica del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), esto tras la reformulación de su informe.

“Ese informe ha sido reformulado y el INPE ya le ha otorgado viabilidad a esa propuesta. Y eso ha sido reformulado creo hace semana y media” , señaló el titular del Minjus en declaraciones a Exitosa.

Como se anunció hace algunas semanas, el establecimiento penitenciario en la isla tendrá capacidad para 2,000 internos de alta peligrosidad, abarcará 57,000 metros cuadrados y contará con altos estándares de seguridad, con una inversión estimada de S/500 millones.

“Estamos hablando que, bajo los nuevos estándares de construcción, se usarán los modulares prefabricados, los mismos que fueron utilizados para la construcción de la cárcel de El Salvador, estaríamos hablando de un promedio de entre 8 a 10 meses, una vez que el terreno esté habilitado”, indicó a inicios de septiembre.

La iniciativa para el penal en El Frontón contempla un área de más de 57 000 metros cuadrados

Reinicio de obras en otros penales

Santiváñez recalcó que, además de esta propuesta, su sector trabaja en destrabar otros proyectos. “En dos semanas debo estar anunciando el reinicio de obras con respecto al penal de Ica, la ampliación de Ancón 3 y Challapalca, además de la construcción de los penales de Arequipa e Ica”, remarcó.

De esta manera, se busca incrementar la capacidad penitenciaria y modernizar la infraestructura carcelaria en diversas regiones.