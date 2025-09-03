El proyecto del nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica, conocido como Megapenal de Ica, continúa en curso y con pasos concretos hacia su ejecución. Bajo la nueva Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, el 1 de septiembre de 2025 se publicó en el Seace el requerimiento para la obra, informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh)

Esta publicación permite anunciar al mercado la próxima convocatoria y habilita la presentación de consultas por parte de los potenciales interesados en participar. Según el cronograma, la convocatoria para la ejecución de la obra estaría lista a finales de setiembre y la firma de contrato en noviembre de este año.

El Minjusdh remarcó que durante el actual Gobierno se reactivó esta obra, paralizada desde el 2020, y se reimpulsó el proceso para retomar la construcción. En ese contexto, detalló que el proyecto contempla una ejecución de obra por un monto de S/ 602 millones, con entrega final proyectada en enero de 2028.

Con capacidad para 3,168 nuevas unidades de albergue, el Megapenal de Ica busca descongestionar la actual infraestructura penitenciaria del país.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, destacó que este anuncio constituye un paso decisivo en la política de modernización del sistema penitenciario, y remarcó que la obra no se encuentra paralizada, sino que avanza de acuerdo con los procedimientos que establece la ley vigente.

“Con la publicación en el Seace (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado) se reafirma la reactivación del Megapenal de Ica y el compromiso del Estado en dotar al país de infraestructura penitenciaria moderna, segura y respetuosa de los derechos humanos”, refirió el ministro.