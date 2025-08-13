Con el objetivo de optimizar sus operaciones, la empresa minera Shougang Hierro Perú presentó la segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto de ampliación de la mina y planta de beneficio Marcona (Ica), ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). ¿En qué consiste esta ampliación y qué acciones tiene previstas ejecutar?

En detalle, el principal productor de hierro plantea ampliar y profundizar los tajos existentes, integrar y optimizar las canchas de desmonte (botaderos) y modificar el trazado de una faja transportadora. Dichas acciones, según la empresa con 33 años de operaciones, permitirán extender la vida útil de la Unidad Minera San Juan de Marcona (Ica) y mejorar la eficiencia operativa.

La unidad minera, ubicada a 530 kilómetros de Lima, se desarrolla en tres zonas: mina, dedicada a la extracción del mineral; San Nicolás, donde se encuentra la planta de beneficio y el puerto; y San Juan, que alberga oficinas y servicios, todas integradas a la ciudad de Marcona.

La segunda MEIA prevé la ejecución de siete medidas en la zona de la mina , sin afectar las áreas urbanas, ni la caleta de San Nicolás.

¿Qué prevé ejecutar Shougang Hierro Perú?

Entre las acciones previstas por Shougang Hierro Perú en la Zona Minera 2, que se ampliará de 326.8 hectáreas (ha) a 500.91 ha, están la ampliación y profundización de un tajo sobre un cuerpo de magnetita masiva, con una vida útil estimada de 19 años y una producción de hasta 12 millones de toneladas anuales, utilizando camiones mineros para el transporte.

Además, el Tajo 5, a cielo abierto, se expandiría hasta los 142 msnm, pasando de 104.07 ha a 268.47 ha, con una vida útil de 23 años y una producción anual de 10 millones de toneladas, apoyado por una planta de trituración semimóvil y fajas transportadoras. En tanto, el Tajo 14, actualmente en operación, mantendrá el uso de camiones mineros y rampas, con altitudes que van de 820 a 242 msnm, una vida útil proyectada de 24 años y una producción anual de 14.6 millones de toneladas. Su superficie pasará de 255.22 ha a 479 ha.

En cuanto a los tres botaderos, la empresa prevé integrar y expandir los depósitos existentes, combinando camiones y fajas transportadoras, y optimizando el uso del espacio mediante niveles y alturas variables. Finalmente, el trazo de la Faja Mina 21 sería rediseñado para evitar la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional San Fernando, incrementando su longitud de 6.77 km a 6.95 km y mejorando el transporte del mineral desde la mina.

De acuerdo con el documento presentado ante el Senace, Shougang Hierro Perú proyecta una inversión superior a US$ 10,500 millones para la ampliación y modernización de la mina Marcona.