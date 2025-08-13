Sismos en Perú: Lima, Arequipa e Ica son las regiones donde más se han reportado de lo que va el 2025. AFP PHOTO/Jaime RAZURI (Photo by JAIME RAZURI / AFP)
Sismos en Perú: Lima, Arequipa e Ica son las regiones donde más se han reportado de lo que va el 2025. AFP PHOTO/Jaime RAZURI (Photo by JAIME RAZURI / AFP)
Redacción Gestión
En lo que va del año, se han registrado 527 , donde las regiones de , e fueron las que mas reportaron movimientos sísmicos, según información del (CENSIS).

De acuerdo , registró 85 movimientos sísmicos, seguido de con 63 e con 56. Asimismo, otra región añadida a la lista es , con 44, siendo estas los 4 departamentos que más registraron sismos de lo que va el 2025.

Los meses han sido julio con 83, marzo con 81, febrero con 79 y enero con 76. Cabe recalcar que a inicios de agosto ya se han registrado 19 sismos.

El jefe del , Hernando Tavera, explicó que los se producirán siempre, por lo que hay que aprender a comprender todos los procesos geodinámicos que tiene el planeta Tierra.

“En un país como el nuestro, la responsabilidad de proveer información sísmica es un desafío, pero como institución del Estado, el esfuerzo que se realiza es meritorio cuando se trata de la población”, indicó el funcionario en RPP.

Asimismo, a participar en el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro, que se realizará el 15 de agosto.

