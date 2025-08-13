Perupetro suscribió hoy dos Convenios de Evaluación Técnica (CET), con la empresa Andes Operating Company LLC, para el desarrollo de estudios geológicos y geofísicos en las áreas CVII y CVIII, ubicadas en las cuencas Ucayali y Talara, respectivamente, que permitirán realizar evaluaciones integrales de su potencial hidrocarburífero, a fin de identificar las zonas de mayor interés prospectivo.

El Área CVII se encuentra ubicada en las provincias de Atalaya y Coronel Portillo (Ucayali). El CET suscrito por dicha área es por un plazo de 24 meses.

Mientras que el Área CVIII se encuentra situada en las provincias de Talara y Sullana (Piura) y la provincia de Contralmirante Villar (Tumbes), perteneciente a la Cuenca Talara. El plazo del CET es por 18 meses.

¿Qué pasará si encuentran resultados favorables?

De obtenerse resultados favorables, la colombiana Andes Operating Company LLC, tendrá derecho de primera opción para negociar futuros Contratos de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos.

Los estudios en las áreas CVII y CVIII contribuirán a ampliar el conocimiento del subsuelo, identificar nuevas oportunidades de exploración y enriquecer la base de datos técnica del país.

En lo que va del 2025, Perupetro S.A. ya ha suscrito 6 CET, sumando un total de 15 convenios desde el 2023, orientados al desarrollo de estudios y evaluaciones que incrementen el conocimiento geológico de las diversas cuencas sedimentarias del país, para impulsar la actividad exploratoria y el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos de hidrocarburos que yacen en el subsuelo.