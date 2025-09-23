Este martes comenzó el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien enfrenta un pedido de 29 años de prisión formulado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos, colusión, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad ideológica, en el marco del caso Lava Jato.

A horas de que se inicie el proceso, Villarán reafirmó su postura y reconoció que tanto ella como su entonces gerente municipal, José Miguel Castro, fallecido en junio pasado, fueron los únicos que tuvieron conocimiento de los aportes entregados por las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar la campaña contra la revocatoria en 2013.

La exalcaldesa de Lima se encuentra presente en la sala conformada por los magistrados Nayko Coronado Salazar, Max Vengoa Valdiglesias y Wilmer Quispe Umasi.