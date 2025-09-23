Este martes comenzó el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien enfrenta un pedido de 29 años de prisión formulado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos, colusión, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad ideológica, en el marco del caso Lava Jato.
A horas de que se inicie el proceso, Villarán reafirmó su postura y reconoció que tanto ella como su entonces gerente municipal, José Miguel Castro, fallecido en junio pasado, fueron los únicos que tuvieron conocimiento de los aportes entregados por las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar la campaña contra la revocatoria en 2013.
En la víspera, el fiscal José Domingo Pérez señaló lo siguiente: "El día de hoy Susana Villarán tiene la mejor oportunidad para decirle a los jueces lo que dice a la prensa: que ha recibido dinero de procedencia delictiva de empresas brasileñas”.
Inició el juicio oral contra Susana Villarán y otros investigados.
En entrevista con RPP, Villarán señaló: "Había mucho en juego, había un intento de asalto a la Municipalidad de Lima, a frenar las reformas. Había que dar ese paso. Yo lo di. José Miguel Castro, quien lamentablemente falleció antes de tiempo, y yo somos los únicos que sabíamos de esos aportes. El resto de personas comprendidas en este juicio no tienen ninguna responsabilidad".
La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, llegó a la sede del Poder Judicial donde se iniciará el juicio oral en su contra.
El Poder Judicial evalúa la situación de la acusada María Mendez, quien podría ser ser excluida del juicio por motivos de salud.