A horas de que se inicie el proceso, Villarán reafirmó su postura y reconoció que tanto ella como su entonces gerente municipal, José Miguel Castro, fallecido en junio pasado, fueron los únicos que tuvieron conocimiento de los aportes entregados. Foto: GEC.
Este martes comenzó el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, , quien enfrenta un pedido de 29 años de prisión formulado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos, colusión, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad ideológica, en el marco del .

A horas de que se inicie el proceso, Villarán reafirmó su postura y reconoció que tanto ella como su entonces gerente municipal, , fallecido en junio pasado, fueron los únicos que tuvieron conocimiento de los aportes entregados por las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar la campaña contra la revocatoria en 2013.

10:23

El Poder Judicial evalúa la situación de la acusada María Mendez, quien podría ser ser excluida del juicio por motivos de salud.

10:15

En la víspera, el fiscal José Domingo Pérez señaló lo siguiente: "El día de hoy Susana Villarán tiene la mejor oportunidad para decirle a los jueces lo que dice a la prensa: que ha recibido dinero de procedencia delictiva de empresas brasileñas”.

La exalcaldesa de Lima se encuentra presente en la sala conformada por los magistrados Nayko Coronado Salazar, Max Vengoa Valdiglesias y Wilmer Quispe Umasi.
Así fue la llegada de Susana Villarán a la sede del Poder Judicial. Foto: GEC.
09:53

Inició el juicio oral contra Susana Villarán y otros investigados.

08:42

En entrevista con RPP, Villarán señaló: "Había mucho en juego, había un intento de asalto a la Municipalidad de Lima, a frenar las reformas. Había que dar ese paso. Yo lo di. José Miguel Castro, quien lamentablemente falleció antes de tiempo, y yo somos los únicos que sabíamos de esos aportes. El resto de personas comprendidas en este juicio no tienen ninguna responsabilidad".

08:39

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, llegó a la sede del Poder Judicial donde se iniciará el juicio oral en su contra.

