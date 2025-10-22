José Jerí en operación de supervisión de penales con el jefe del INPE, Iván Paredes, y la PNP. (Foto: Presidencia / INPE)
Redacción Gestión
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, anunció que se producirá un barrido integral de antenas telefónicas en los alrededores de los establecimientos penitenciarios para cortar toda comunicación con el interior de las cárceles.

El Ejército custodiará la zona para mantener esta situación”, aseveró.

Recordó que existe una disposición que prohíbe la presencia de pobladores o asentamientos a 200 metros de los penales, por tanto, no deberían existir antenas de teléfono en esas zonas.

Tras una inspección sorpresiva en el penal de Lurigancho, junto al presidente José Jerí,

Restricción de visitas

Otras de las medidas previstas en la declaratoria de emergencia por 30 días en Lima y Callao, según explicó, es la restricción a una visita quincenal para los internos del régimen cerrado ordinario y de dos para los del régimen cerrado especial, donde se encuentran los internos de alta peligrosidad.

Asimismo, dijo que se ha dispuesto el apagón electrónico en los penales. Solo habrá energía eléctrica para la iluminación, más no para cargar artefactos electrónicos. La medida durará todo el día, refirió.

Requisas simultáneas

El ministro Martínez, del mismo modo, informó que esta madrugada se realizó un nuevo operativo en simultáneo en los penales de Lurigancho y Ancón, donde se encontraron chip, armas blancas, sustancia prohibidas, celular con dispositivo satelital y libretas de apuntes con números telefónicos.

“Seguiremos en la misma línea de trabajo, recorriendo los penales, patrullando las calles y brindando seguridad a la población en este estado de emergencia”, apuntó.

