En el marco de la declaratoria del Estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, el Gobierno del presidente José Jerí estableció una serie de medidas que aplicarán desde este miércoles 22 de octubre y por 30 días calendario.

Una de las primeras medidas es la restricción de visitas para los internos de las cárceles comprendidos en los regímenes cerrados ordinarios y especiales, quienes solo podrán recibía una visita semanal y una visita quincenal, respectivamente.

Entre las disposiciones relativas al control territorial, se establece la prohibición del tránsito de dos personas adultas en motos lineales. La medida buscaría evitar la comisión de delitos como hurtos, extorsiones y sicariato.

El Decreto Supremo N° 124 - 2025 - PCM dispone que las fuerzas combinadas de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y serenazgo municipal ejecuten la medida, que fue solicitada por un grupo de alcaldes de la capital en una reunión que sostuvieron en Palacio de Gobierno con el presidente Jerí.

Todas las acciones que deberán ejecutar las fuerzas combinadas: