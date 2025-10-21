De acuerdo con el comunicado, la medida responde al compromiso del presidente de la República, José Jerí, de “enfrentar de manera frontal la delincuencia” que afecta al país. Foto:Cesar Bueno@photo.gec
De acuerdo con el comunicado, la medida responde al compromiso del presidente de la República, José Jerí, de “enfrentar de manera frontal la delincuencia” que afecta al país. Foto:Cesar Bueno@photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El anunció que hoy se aprobará el decreto supremo que declarará el Estado de Emergencia en Lima y Callao, según informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a través de su cuenta oficial en X.

De acuerdo con el comunicado, la medida responde al compromiso del presidente de la República, José Jerí, de que afecta al país.

LEA TAMBIÉN: Gremio de restaurantes con temores ante posible toque de queda

El decreto recogerá los aportes e iniciativas de diversas entidades del Estado y contemplará un paquete de medidas urgentes orientadas a combatir con eficacia la criminalidad, especialmente en las zonas más afectadas por el incremento de delitos violentos.

Aunque la ni las disposiciones específicas que incluirá, se prevé que el dispositivo habilite la intervención conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad ciudadana.

LEA TAMBIÉN: Acuerdo Nacional plantea reforma policial y del sistema de justicia

La decisión se produce en medio de una creciente demanda social por acciones concretas contra la inseguridad y luego de que el mandatario Jerí anunciara, en sus primeras declaraciones públicas, que la lucha contra el crimen sería una prioridad de su gestión.

TE PUEDE INTERESAR

José Jerí: “El país no avanza por criterios contradictorios y búsqueda del caos”
José Jerí y Rodrigo Paz plantean retomar representación diplomática en el más breve plazo
Señor de los Milagros pasa por Palacio y Jerí se unió a cargadores

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.