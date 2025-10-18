La venerada imagen pasó frente al Palacio de Gobierno, donde el mandatario, vestido con el tradicional hábito morado, salió acompañado del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez. Foto: Captura TV Perú.
La venerada imagen pasó frente al Palacio de Gobierno, donde el mandatario, vestido con el tradicional hábito morado, salió acompañado del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez. Foto: Captura TV Perú.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente de la República, , rindió este sábado un homenaje al durante su segundo recorrido procesional por el Centro de Lima.

La venerada imagen pasó frente al Palacio de Gobierno, donde el mandatario, vestido con el tradicional hábito morado, salió acompañado del presidente del Consejo de Ministros, , y varios integrantes de su gabinete para recibir al Cristo de Pachacamilla.

LEA TAMBIÉN: Lo que debe (y no debe) hacer el Gobierno de transición

El jefe del Estado ofreció una ofrenda floral con la forma del escudo nacional, que fue colocada ante las andas del .

Luego, Jerí se unió a los cargadores y levantó la sagrada imagen por unos minutos.

Este acto se suma a una larga tradición de jefes de Estado que han mostrado su devoción al . En años anteriores, mandatarios como Ollanta Humala, Alan García y Martín Vizcarra también vistieron el hábito morado y cargaron las andas durante el paso de la procesión frente al Palacio de Gobierno.

Más recientemente, en 2024, y su gabinete participaron en una ceremonia similar, reafirmando el carácter nacional de esta manifestación de fe.

LEA TAMBIÉN: Señor de los Milagros: desvíos y cierre de calles por el segundo recorrido este sábado 18

En la víspera, la imagen del Señor de los Milagros fue recibida en el Palacio Municipal de Lima, donde el alcalde rindió homenaje acompañado por la congresista Norma Yarrow y funcionarios de la comuna capitalina.

La procesión, una de las más multitudinarias del país, continuará su recorrido por el Cercado de Lima acompañada por hermandades, devotos y autoridades. El mes morado mantiene así su esencia como símbolo de fe, esperanza y unidad entre millones de peruanos dentro y fuera del país.

TE PUEDE INTERESAR

¿Censura a la Mesa Directiva del Congreso, afectaría la presidencia de José Jerí?
José Jerí sobre fallecido: “Que las investigaciones determinen los hechos y responsabilidades”
José Jerí sobre críticas: “Hay intereses que quieren sembrar desunión”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.