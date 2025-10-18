El presidente de la República, José Jerí, rindió este sábado un homenaje al Señor de los Milagros durante su segundo recorrido procesional por el Centro de Lima.

La venerada imagen pasó frente al Palacio de Gobierno, donde el mandatario, vestido con el tradicional hábito morado, salió acompañado del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y varios integrantes de su gabinete para recibir al Cristo de Pachacamilla.

El jefe del Estado ofreció una ofrenda floral con la forma del escudo nacional, que fue colocada ante las andas del Señor de los Milagros.

Luego, Jerí se unió a los cargadores y levantó la sagrada imagen por unos minutos.

Este acto se suma a una larga tradición de jefes de Estado que han mostrado su devoción al Cristo Morado. En años anteriores, mandatarios como Ollanta Humala, Alan García y Martín Vizcarra también vistieron el hábito morado y cargaron las andas durante el paso de la procesión frente al Palacio de Gobierno.

Más recientemente, en 2024, Dina Boluarte y su gabinete participaron en una ceremonia similar, reafirmando el carácter nacional de esta manifestación de fe.

En la víspera, la imagen del Señor de los Milagros fue recibida en el Palacio Municipal de Lima, donde el alcalde Renzo Reggiardo rindió homenaje acompañado por la congresista Norma Yarrow y funcionarios de la comuna capitalina.

La procesión, una de las más multitudinarias del país, continuará su recorrido por el Cercado de Lima acompañada por hermandades, devotos y autoridades. El mes morado mantiene así su esencia como símbolo de fe, esperanza y unidad entre millones de peruanos dentro y fuera del país.