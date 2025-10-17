La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que este sábado 18 de octubre se realizará el segundo recorrido procesional del Señor de los Milagros, lo que implicará cierres temporales y desvíos vehiculares en diversas vías del Centro de Lima y Barrios Altos.
El plan de desvío estará vigente desde las 6:00 a.m. del sábado hasta las 4:00 a.m. del domingo 19, con el fin de permitir el desplazamiento seguro de las andas del Cristo de Pachacamilla y de los miles de fieles que participarán en esta tradicional manifestación de fe.
Calles cerradas
De acuerdo con la MML, las restricciones de tránsito afectarán las siguientes vías:
- Av. Tacna
- Av. Abancay
- Jirón Huanta
- Jirón Huánuco
Además, se interrumpirá el tránsito en los jirones Ica, de la Unión, Carabaya, Ucayali, Junín, Ancash y Maynas, por donde pasará la procesión.
Desvíos autorizados
Según el plan municipal, los desvíos estarán organizados de la siguiente manera:
- Por cierre de Av. Tacna: los vehículos podrán desplazarse por Av. Alfonso Ugarte, Av. Emancipación, Av. Nicolás de Piérola y Av. Grau.
- Por cierre de Av. Abancay: se habilitan rutas alternas por Av. Circunvalación y Av. Nicolás de Piérola.
- Por cierre de Jr. Huanta: se sugiere circular por Av. Miguel Grau y Av. Prolongación Huánuco.
- Por cierre de Jr. Huánuco: se recomienda usar Av. Aviación y Av. 9 de Octubre.
El tránsito público y particular será desviado conforme al avance de la procesión y bajo la supervisión de agentes de la Policía Nacional y personal de tránsito de la Municipalidad de Lima.
Ruta procesional
La imagen del Señor de los Milagros saldrá desde la Iglesia de Las Nazarenas y recorrerá la av. Tacna, el jirón Ica, el jirón de la Unión y la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá homenajes del Palacio de Gobierno, la Municipalidad de Lima y el Palacio Arzobispal.
Luego continuará por el jirón Carabaya, jirón Ucayali, Av. Abancay y jirón Junín, para recibir el saludo del Congreso de la República. El trayecto seguirá por los jirones Huanta, Ancash y Maynas, hasta llegar a la Iglesia del Carmen, donde permanecerá hasta el día siguiente.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, se implementarán rutas especiales y cierres temporales en los servicios del Metropolitano, corredores complementarios y transporte convencional durante los días 18 y 19 de octubre.
Metropolitano
- El servicio regular A circulará por la av. Alfonso Ugarte, con parada en la estación El Peruano–Quilca.
- El servicio C llegará solo hasta la estación Central.
- Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla estarán cerradas temporalmente según el avance de la procesión.
- Los servicios expresos y el regular B operarán con normalidad.
- El servicio Lechucero seguirá el mismo desvío del regular A si la PNP dispone cierre de vías durante la madrugada.
Corredor Azul
- El sábado 18, los buses circularán por Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Morro de Arica, Caquetá, Alfonso Ugarte (Plazas Ramón Castilla y Dos de Mayo) y Nicolás de Piérola, retomando la Av. Garcilaso de la Vega hacia Barranco y Miraflores.
- El servicio extraordinario 08 llegará solo hasta el jirón Washington, retomando por Av. Uruguay y Av. Venezuela.
Corredor Morado
- Mientras la procesión esté en la av. Abancay, los servicios 404 y 405 circularán por jr. Huanta y av. Miguel Grau hacia Magdalena y San Isidro.
- En sentido contrario, lo harán por Miguel Grau y jr. Huánuco.
- El servicio 406 operará por las avenidas Tacna y Garcilaso de la Vega.
- El servicio 412 llegará solo hasta jr. Virú con Prolongación Tacna, en el Rímac.
AeroDirectoCentro
- Solo el domingo 19, circulará por los jirones Chancay, Zepita y Cañete, y la Av. Nicolás de Piérola hacia el aeropuerto Jorge Chávez.
- En retorno, su paradero temporal estará en Av. Nicolás de Piérola con jr. Chancay.