La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que este sábado 18 de octubre se realizará el segundo recorrido procesional del Señor de los Milagros, lo que implicará cierres temporales y desvíos vehiculares en diversas vías del Centro de Lima y Barrios Altos.

El plan de desvío estará vigente desde las 6:00 a.m. del sábado hasta las 4:00 a.m. del domingo 19, con el fin de permitir el desplazamiento seguro de las andas del Cristo de Pachacamilla y de los miles de fieles que participarán en esta tradicional manifestación de fe.

Calles cerradas

De acuerdo con la MML, las restricciones de tránsito afectarán las siguientes vías:

Av. Tacna

Av. Abancay

Jirón Huanta

Jirón Huánuco

Además, se interrumpirá el tránsito en los jirones Ica, de la Unión, Carabaya, Ucayali, Junín, Ancash y Maynas, por donde pasará la procesión.

Desvíos autorizados

Según el plan municipal, los desvíos estarán organizados de la siguiente manera:

Por cierre de Av. Tacna: los vehículos podrán desplazarse por Av. Alfonso Ugarte, Av. Emancipación, Av. Nicolás de Piérola y Av. Grau.

los vehículos podrán desplazarse por Av. Alfonso Ugarte, Av. Emancipación, Av. Nicolás de Piérola y Av. Grau. Por cierre de Av. Abancay: se habilitan rutas alternas por Av. Circunvalación y Av. Nicolás de Piérola.

se habilitan rutas alternas por Av. Circunvalación y Av. Nicolás de Piérola. Por cierre de Jr. Huanta: se sugiere circular por Av. Miguel Grau y Av. Prolongación Huánuco.

se sugiere circular por Av. Miguel Grau y Av. Prolongación Huánuco. Por cierre de Jr. Huánuco: se recomienda usar Av. Aviación y Av. 9 de Octubre.

El tránsito público y particular será desviado conforme al avance de la procesión y bajo la supervisión de agentes de la Policía Nacional y personal de tránsito de la Municipalidad de Lima.

Ruta procesional

La imagen del Señor de los Milagros saldrá desde la Iglesia de Las Nazarenas y recorrerá la av. Tacna, el jirón Ica, el jirón de la Unión y la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá homenajes del Palacio de Gobierno, la Municipalidad de Lima y el Palacio Arzobispal.

Luego continuará por el jirón Carabaya, jirón Ucayali, Av. Abancay y jirón Junín, para recibir el saludo del Congreso de la República. El trayecto seguirá por los jirones Huanta, Ancash y Maynas, hasta llegar a la Iglesia del Carmen, donde permanecerá hasta el día siguiente.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, se implementarán rutas especiales y cierres temporales en los servicios del Metropolitano, corredores complementarios y transporte convencional durante los días 18 y 19 de octubre.

Metropolitano

El servicio regular A circulará por la av. Alfonso Ugarte , con parada en la estación El Peruano–Quilca .

circulará por la , con parada en la estación . El servicio C llegará solo hasta la estación Central .

llegará solo hasta la . Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla estarán cerradas temporalmente según el avance de la procesión.

estarán cerradas temporalmente según el avance de la procesión. Los servicios expresos y el regular B operarán con normalidad.

operarán con normalidad. El servicio Lechucero seguirá el mismo desvío del regular A si la PNP dispone cierre de vías durante la madrugada.

Corredor Azul

El sábado 18, los buses circularán por Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Morro de Arica, Caquetá, Alfonso Ugarte (Plazas Ramón Castilla y Dos de Mayo) y Nicolás de Piérola , retomando la Av. Garcilaso de la Vega hacia Barranco y Miraflores.

y , retomando la hacia Barranco y Miraflores. El servicio extraordinario 08 llegará solo hasta el jirón Washington, retomando por Av. Uruguay y Av. Venezuela.

Corredor Morado

Mientras la procesión esté en la av. Abancay , los servicios 404 y 405 circularán por jr. Huanta y av. Miguel Grau hacia Magdalena y San Isidro.

, los servicios circularán por hacia Magdalena y San Isidro. En sentido contrario, lo harán por Miguel Grau y jr. Huánuco .

. El servicio 406 operará por las avenidas Tacna y Garcilaso de la Vega .

operará por las . El servicio 412 llegará solo hasta jr. Virú con Prolongación Tacna, en el Rímac.

AeroDirectoCentro