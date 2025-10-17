Las empresas de transporte urbano de Lima y Callao realizarán este viernes 17 de octubre un apagado de motores simbólico de tres minutos, como acto de protesta y duelo tras el reciente atentado contra una combi en el distrito de Lurín, en el que murió el conductor y otras tres personas resultaron heridas.

La medida se llevará a cabo a las 12:00 p.m. y busca también expresar solidaridad con la familia de Eduardo Ruiz, el joven fallecido durante las manifestaciones ocurridas el pasado 15 de octubre en el Centro de Lima.

En un comunicado conjunto, los gremios que agrupan a los transportistas de los conos norte, centro, este y sur exhortaron al Presidente de la República, José Jerí, al Congreso y al Poder Judicial a adoptar acciones urgentes frente a la creciente ola de violencia.

“Invocamos a que no se cometan más actos de violencia que el día 15 de octubre han provocado más de 100 heridos en la Policía, así como en la población civil”, señala el pronunciamiento.

Asimismo, las empresas convocaron a la ciudadanía a sumarse al acto simbólico “apagando motores, tocando bocinas o realizando cacerolazos” durante los tres minutos de paralización al mediodía.

Finalmente, los representantes del transporte urbano demandaron que las autoridades implementen medidas efectivas para frenar la inseguridad que afecta a la capital.

“No aceptaremos más muertes ni violencia en nuestra ciudad”, concluye el comunicado.