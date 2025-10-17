Dos muertos y cuatro heridos deja ataque a balazos a combi en el distrito de Lurín. Foto: GEC.
Dos muertos y cuatro heridos deja ataque a balazos a combi en el distrito de Lurín. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Las realizarán este viernes 17 de octubre un apagado de motores simbólico de tres minutos, como acto de protesta y duelo tras el reciente atentado contra una combi en el distrito de Lurín, en el que murió el conductor y otras tres personas resultaron heridas.

La medida se llevará a cabo a las 12:00 p.m. y , el joven fallecido durante las manifestaciones ocurridas el pasado 15 de octubre en el Centro de Lima.

LEA TAMBIÉN: Reportan 29 heridos civiles tras las protestas en Lima

En un comunicado conjunto, los gremios que agrupan a los transportistas de los conos norte, centro, este y sur exhortaron al Presidente de la República, , al Congreso y al Poder Judicial a adoptar acciones urgentes frente a la creciente ola de violencia.

“Invocamos a que no se cometan más actos de violencia que el día 15 de octubre han provocado más de 100 heridos en la Policía, así como en la población civil”, señala el pronunciamiento.

LEA TAMBIÉN: Gobierno anuncia que declarará a Lima en emergencia en las próximas horas

Asimismo, las empresas convocaron a la ciudadanía a sumarse al acto simbólico “apagando motores, tocando bocinas o realizando cacerolazos” durante los tres minutos de paralización al mediodía.

Finalmente, los representantes del transporte urbano demandaron que las autoridades implementen que afecta a la capital.

“No aceptaremos más muertes ni violencia en nuestra ciudad”, concluye el comunicado.

TE PUEDE INTERESAR

José Jerí sobre fallecido: “Que las investigaciones determinen los hechos y responsabilidades”
José Jerí sobre críticas: “Hay intereses que quieren sembrar desunión”
Delia Espinoza señala que José Jerí tiene al menos 5 investigaciones en Fiscalía

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.