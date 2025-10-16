El presidente de la república, José Jerí, informó que, tras los hechos de violencia durante una manifestación en las calles de Lima, se registran 55 efectivos policiales heridos.

Por otro lado, se informó que 29 civiles resultaron heridos durante las protestas registradas en Lima el miércoles.

“Las cámaras de policía y la Municipalidad de Lima servirán para identificar a los delincuentes que se han infiltrado en una manifestación pacífica para generar caos. Todo el peso de la ley para ellos”, indicó el presidente Jerí a través de su cuenta de X.

Precisamente, la Policía Nacional del Perú, informó que los efectivos heridos cumplían con su deber de mantener el orden público.

38 se encuentran en el Hospital Policial, fuera de peligro, y los demás reciben atención médica en ambulancias.

Además, ocho personas fueron detenidas por su participación en los disturbios.

Defensoría

La Defensoría del Pueblo condenó la violencia desmedida ejercida por parte de un grupo de manifestantes en agravio de efectivos policiales, cuya conducta desnaturaliza el legítimo derecho a la protesta, y señala que “un reducido grupo de personas pretende generar una situación de aparente convulsión social”.

“Producto de los enfrentamientos ocurridos esta noche (actualización 11:35 p. m.), informamos que en la División de Asuntos Sociales de la PNP se encuentran 8 personas detenidas por delito contra la tranquilidad pública y 2 por control de identidad”, tuiteó en su cuenta en la red social X.

Antes, la institución exhortó a la Policía Nacional del Perú (PNP) “a restablecer el orden público, evitando caer en la provocación de un reducido grupo de personas, que con intencionalidad manifiesta pretende generar una situación de aparente convulsión social”.