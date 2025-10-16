Marcha 15 de octubre. (Foto: GEC)
El presidente de la república,

Por otro lado, se informó que  durante las protestas registradas en Lima el miércoles.

indicó el presidente Jerí a través de su cuenta de X.

Precisamente, la Policía Nacional del Perú, informó que los efectivos heridos cumplían con su deber de mantener el orden público.

38 se encuentran en el Hospital Policial, fuera de peligro, y los demás reciben atención médica en ambulancias.

Además, ocho personas fueron detenidas por su participación en los disturbios.

Defensoría

La Defensoría del Pueblo condenó la violencia desmedida ejercida por parte de un grupo de manifestantes en agravio de efectivos policiales, cuya conducta desnaturaliza el legítimo derecho a la protesta, y señala que “un reducido grupo de personas pretende generar una situación de aparente convulsión social”.

Producto de los enfrentamientos ocurridos esta noche (actualización 11:35 p. m.), informamos que en la División de Asuntos Sociales de la PNP se encuentran 8 personas detenidas por delito contra la tranquilidad pública y 2 por control de identidad”, tuiteó en su cuenta en la red social X.

Antes, la institución exhortó a la Policía Nacional del Perú (PNP) “a restablecer el orden público, evitando caer en la provocación de un reducido grupo de personas, que con intencionalidad manifiesta pretende generar una situación de aparente convulsión social”.

