El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, anunció que se declarará en emergencia Lima, en las próximas horas.

“Vamos a anunciar la decisión del Gobierno de declarar en emergencia por lo menos Lima Metropolitana, pero esto a diferencia de otras ocasiones no puede ser simplemente una declaratoria subjetiva que no sirva al ciudadano común, debe venir acompañada de un paquete de medidas concretas y eficaces”, expresó.

Agregó que precisamente el presidente José José Jerí les ha encomendado preparar ese paquete de medidas, someterlo al debate técnico en el menor tiempo posible. “Por eso los ministros nos encontramos en sesión permanente hasta cuando tengamos ese paquete de medidas y podamos reunirnos para declarar en emergencia Lima, pero con contenido”, añadió.

Del mismo modo, se anunció la conformación de un grupo multisectorial para ayudar a la familia del manifestante fallecido así como a los heridos.

¿Habra toque de queda?

Si bien el jefe del Gabinete manifestó que no se ha contemplado imponer toque de queda, pero tampoco la descartó.

“Tendría que demostrarse, a cargo del técnico que proponga ( el toque de queda), cuál es su efectividad real”, expresó tras señalar que hay que considerar que la criminalidad (actúa) muchas veces en el día.