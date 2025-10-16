El presidente por sucesión constitucional, José Jerí Oré, aseguró que durante las protestas del 15 de octubre “no hubo represión” contra los manifestantes. Se han registrado cerca de 30 civiles heridos y un fallecido (Eduardo Ruiz Sanz).

Desde el Congreso, el mandatario responsabilizó a “un grupo reducido con agenda de caos” por aprovecharse de la protesta pacífica.

Asimismo, Jerí Oré reiteró que no renunciará al cargo de presidente a pesar del clamor de la población que salió a marchar a nivel nacional.

José Jerí adelantó que pedirán facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana. Foto: Joel Alonzo / @photo.gec

“No ha habido represión. Asumimos la responsabilidad de seguir mejorando y cautelar la vida de todos (...) No permitamos que un grupo minúsculo imponga una agenda distinta a una expresión legítima de inconformidad de la ciudadanía”, apuntó.

Al ser consultado por la prensa si hubo efectivos terna en las protestas, el presidente Jerí Oré señaló que “el ministro del Interior (Vicente Tiburcio) le informó que no”, y a pesar de los videos, los responsables “se verán en las investigaciones”.

Por otro lado, el mandatario adelantó que se pedirán facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana. “El principal problema hoy es acabar y mitigar a los extorsionadores”, subrayó.