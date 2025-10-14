Corredor azul. (Foto: ATU)
Corredor azul. (Foto: ATU)
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), beneficiando a más de 1,200 usuarios que utilizan diariamente este servicio.

Estas tarifas integradas tienen como objetivo que los usuarios puedan viajar en dos servicios del corredor Azul pagando una sola tarifa de S/ 2.40, utilizando las tarjetas del Metropolitano o de Lima Pass.

Por ejemplo, si un usuario aborda el servicio extraordinario 8 entre los paraderos Chiclayo y Zorritos, pagará una tarifa de S/ 2. Posteriormente, al subir a un segundo bus de las rutas 301, 303, 305 o 336 en los paraderos España, Bolivia, Quilca, Emancipación o Callao (con dirección al Rímac), pagará solo S/ 0.40. Es decir, por ambos viajes la tarifa total será de S/ 2.40.

De igual modo, si un usuario aborda un bus en cualquiera de los paraderos de las rutas provenientes de Miraflores o Barranco, la tarifa será de S/ 2.40. Luego, si el usuario toma un bus del servicio extraordinario 8 en los paraderos Ica, Piérola, Villarán o Chota, con dirección a San Martín de Porres, no se le cobrará pasaje adicional. En total, por ambos servicios pagará S/ 2.40.

Esta tarifa aplica desde el paradero Argentina y los siguientes paraderos del servicio extraordinario 8 con dirección a San Martín de Porres, así como desde el paradero Ino y los siguientes con dirección al Cercado de Lima. La tarifa promocional “Aquisito nomás” será de S/ 1.

En todos los casos —tanto para las tarifas integradas como para la promoción “Aquisito nomás”— se respetará la tarifa de medio pasaje, equivalente al 50% de la tarifa general.

