Los buses de la ruta 204 del Corredor Rojo, que parten desde el Callao, ampliaron desde hoy 1 de octubre su recorrido hasta Manchay, en el distrito de Pachacámac. ¿Cuánto será el costo del pasaje? Aquí te lo contamos

De acuerdo con la información brindada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, el tramo añadido tiene 15 paraderos y va desde San Juan Bautista (Cieneguilla) hasta Los Huertos (cruce de las avenidas Las Palmeras y Víctor Malásquez, Pachacámac).

Esta ampliación permitirá movilizar a más de 33,000 usuarios directamente hacia las avenidas La Molina, Javier Prado y La Marina, y viceversa.

Desde el paradero Huertos, los buses continuarán su recorrido por las avenidas Los Ficus, Uno, Machu Picchu y San Juan Bautista para seguir por las avenidas La Molina, Javier Prado y La Marina hasta su paradero final en la av. Elmer Faucett con Contisuyo, en el distrito de San Miguel.

En su trayecto, el Corredor Rojo acerca al usuario a servicios como el Metropolitano (avenida Javier Prado con Paseo de la República), Corredor Azul (avenida Javier Prado con Arequipa), Corredor Morado (avenida Javier Prado con Brasil), la Línea 1 del Metro (avenida Javier Prado con Aviación) y con otras rutas del Corredor Rojo (como la 201 y la 209 con dirección a Ceres y Ate).

Precio del pasaje

La tarifa general desde Manchay hasta el Callao-San Miguel se mantendrá en S/ 2.40, mientras que el medio pasaje será de un S/ 1.20 para los escolares, universitarios y estudiantes de institutos, con tarjeta del Metropolitano o Lima Pass.

Además, se implementará una nueva tarifa promocional “Aquisito nomás” de S/ 1 para los usuarios que aborden únicamente el bus en el tramo añadido del Corredor Rojo (entre San Juan Bautista y Los Huertos).

De acuerdo con estimados de ATU, ante de esta ampliación, movilizarse desde Pachacámac a distritos como La Victoria o San Borja podían significar un gasto promedio de S/8 al día.

Para este nuevo tramo en Manchay, se contará con 15 nuevos buses de 12 metros (con capacidad para 80 pasajeros) en el horario habitual de 5 a. m. a 11 p. m., de lunes a domingo.