De acuerdo con el plan establecido, los buses del corredor Azul y el corredor Morado modificarán parcialmente sus rutas habituales. Foto: ATU.
Con motivo de la festividad de , que congregará a miles de fieles en el santuario ubicado en el Centro de Lima, la informó que este sábado 30 de agosto se aplicarán recorridos alternos en los servicios del transporte público, a fin de garantizar el orden y la seguridad vial en los alrededores de la Basílica de Santa Rosa.

De acuerdo con el plan establecido, los buses del modificarán parcialmente sus rutas habituales en las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y Alfonso Ugarte, donde se espera mayor afluencia de visitantes.

Desvíos establecidos

  • Corredor Azul: los buses tendrán desvíos por las avenidas Francisco Pizarro y De los Próceres, retomando su recorrido en Piñonate y Caquetá, con paraderos alternos en las inmediaciones de Plaza Ramón Castilla y Plaza 2 de Mayo.
  • Corredor Morado: la ruta desviará por la avenida Prolongación Tacna, con inicio y fin de desvío cerca de la Basílica, habilitando paraderos cercanos para facilitar el acceso de los pasajeros.
La recordó que, aunque las vías principales cercanas al santuario permanecerán cerradas durante la actividad religiosa, los servicios de transporte público mantendrán sus horarios habituales, contando con paraderos temporales próximos al recinto para el desplazamiento de los usuarios.

Finalmente, la entidad exhortó a los ciudadanos a planificar con anticipación sus viajes este 30 de agosto, considerar los desvíos de rutas y tomar precauciones debido a la gran concentración de público que se espera por las celebraciones en honor a la santa patrona de América.

