La semana pasada la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso aprobó un dictamen que declara al 24 de junio de cada año como día de la promoción turística en los departamentos de la Amazonía, con motivo de la celebración de la fiesta de San Juan .

En esa línea, el dictamen establece al 24 de junio de cada año como “día feriado no laborable compensable” para los trabajadores del sector público, pero solo en seis departamentos: Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas, Madre de Dios y Huánuco .

Agrega que las horas no laboradas serán compensadas dentro de los diez días calendario inmediatos posteriores; o en la oportunidad que determine el titular de cada entidad pública, en función a sus necesidades institucionales.

En el caso del sector privado, el dictamen señala que el día no laborable compensable será voluntario.

“Los empleadores del sector privado pueden acogerse a lo dispuesto en la presente ley, previo acuerdo con sus trabajadores, quienes establecen la forma de compensación correspondiente. A falta de acuerdo, decide el empleador conforme a sus propias necesidades operativas”, subraya el dictamen aprobado, elaborado en base al proyecto de ley N° 3098.

Nuevo día no laborable: análisis sobre su impacto

César Puntriano, abogado laboralista del estudio Muñiz, consideró que la medida tiene inconsistencias. “Si se quiere incentivar el turismo, debería ser una medida para los sectores público y privado. Pero solo será para el sector público, ¿por qué excluir al privado?”, se preguntó.

Otro limitante es que la medida no será a nivel nacional, sino solo para seis departamentos, por lo que se reducen las posibilidades de que estos departamentos reciban turistas de otras zonas del país. “Con la propuesta, solo en las regiones de la selva van a hacer turismo entre ellos. Y solo los trabajadores públicos, no tiene mucho sentido”, anotó Puntriano.

Asimismo, un inconveniente de la propuesta es que el generar un día no laborable en una fecha específica, su efecto resulta limitado en caso corresponda a un día dentro de semana, agregó Puntriano.

Distinto fue el caso del año 2022, cuando el Ejecutivo declaró día no laborable a nivel nacional el 24 de junio, pues fue viernes y se pudo establecer un fin de semana puente, con el objetivo de promover el turismo.

César Puntriano recomienda seguir este tipo de políticas, donde puedan establecerse días no laborables a nivel nacional, cuando se conformen los denominados fines de semana puentes.

Por otro lado, Puntriano también identificó un error técnico en la elaboración del texto del dictamen. “Señala que se establece un feriado no laborable compensable, pero solo debió decir ‘día no laborable compensable’; pues un feriado por naturaleza no se compensa. Hay un error técnico”, anotó.